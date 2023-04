Algérie: Ministre de l'Intérieur - 'Nous oeuvrons à hisser la capitale au rang des grandes capitales méditerranéennes'

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, mardi, que l'Etat oeuvrait à hisser la capitale au rang des "grandes capitales méditerranéennes et mondiales", à travers la modernisation de ses infrastructures et l'amélioration du niveau de vie de ses habitants.

Au terme d'une rencontre consacrée à la présentation de la vision stratégique de réhabilitation et d'aménagement de la capitale, M. Merad a déclaré que "nous oeuvrons à hisser Alger au rang qui lui sied, une capitale à la mesure du grand pays qu'est l'Algérie, pour être à la hauteur des grandes capitales méditerranéennes et mondiales", faisant état d'une vision prospective qui se traduira par de nombreux projets structurants dans le cadre de quatre schémas aux résultats positifs.

Et d'ajouter: "de grands efforts sont déployés pour améliorer le cadre de vie dans la capitale, moderniser les infrastructures et réhabiliter son patrimoine culturel ancestral, en particulier la Casbah d'Alger".

Au cours de cette rencontre, M. Merad a reçu des explications sur l'état d'avancement de quatre projets structurants: le plan blanc de restauration et de rénovation des constructions anciennes, le plan jaune pour la circulation des personnes et les transports, le plan vert de restauration écologique des écosystèmes et le plan bleu d'aménagement du front de mer".

Le ministre de l'Intérieur effectue une visite d'inspection dans la wilaya d'Alger, où il fera le point sur le taux d'avancement dans la mise en oeuvre du plan de réhabilitation et d'aménagement de la capitale, et s'enquerra de la réalisation de plusieurs projets structurants vitaux.