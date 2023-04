Algérie: La pêche à la ligne, un loisir durant le Ramadhan à Skikda

SKIKDA — En ce mois de Ramadhan, la corniche de Stora à Skikda, dans l'antique Russicada, les amateurs de pêche à la ligne sont de plus en plus nombreux à s'adonner à ce hobby, tout indiqué pour passer une journée de jeûne.

En passant par cette corniche, qui s'étend de la plage du Château Vert, jusqu'au port de pêche, de nombreux pêcheurs tendant leurs cannes attirent l'attention offrant une animation peu ordinaire, sur un beau fond marin, secoué par les vagues qui viennent mourir contre les rochers.

C'est un fait remarquable qui se répète pendant le mois de Ramadhan de chaque année, encore plus ces dernières années, suscitant l'intérêt de nombreux habitants de Skikda pour ce passe-temps.

Décidé à bien profiter d'une journée de pêche, pendant son jeûne, Ammar Tifouti (66 ans) un enseignant à la retraite que l'APS a rencontré sur la corniche de Stora au moment où il s'apprêtait à mettre en place son dispositif, pour commencer cette saine et tranquille activité, explique que durant le reste de l'année, il pratique la pêche à la ligne tous les week-ends, et tous les jours pendant le mois de Ramadhan, indiquant d'un geste de la main son endroit favori pour s'adonner à son loisir quotidien, un "carré" que personne ne s'aventure à empiéter, car c'est "la place de l'oncle Ammar", comme on dit.

Avant d'aller "taquiner" le poisson, Ami Ammar se rend, chaque matin au marché, un couffin à la main. Il y fait les courses pour le F'tour. La prière de D'hor (mi-journée) accomplie et c'est déjà l'heure de préparer son attirail de pêcheur à la ligne. Appâts, généralement de la pâte salée ou quelques crevettes, boite pour ranger les poissons quand "ça mord", la canne à pêche à la main droite, sa "petite amie" comme il l'appelle : il est enfin paré pour aller s'asseoir face à la mer, pendant de longues heures, sans jamais s'ennuyer.

Selon lui, recourir à ce passe-temps, surtout pendant le mois de Ramadhan, apporte de la détente loin du bruit de la ville, de la nervosité à la maison, provoquée par l'agitation des enfants et des petits enfants. "C'est un plaisir qui n'est apprécié que par ceux qui le ressentent. Il suffit d'essayer pour ne plus s'en passer", a-t-il lâché, malicieusement.

Non loin de là, Mohamed, 56 ans, pratique la pêche depuis qu'il est jeune et cela pendant presque tous les week-ends. Mais, durant le mois de Ramadhan, il y vient tous les jours, dès la fin de son travail et s'attarde jusqu'à l'approche de l'heure du F'tour.

Cette année, son beau-frère, Salim, lui tient compagnie et, tous deux, s'adonnent avec passion, à la pêche à la ligne.

En poursuivant la visite sur la corniche de Stora, on ne manque pas de remarquer le grand nombre de jeunes, comme Samir et Fathi, qui ont opté pour cette saine occupation, en respirant l'air marin, dans l'espoir de rentrer avec quelques belles pièces, car la table du F'tour des Skikdis n'est jamais dépourvue de poisson.

Fathi a confié qu'il pratique la pêche à la ligne pendant toute l'année, durant la journée ou même la nuit, mais il trouve à ce loisir un plaisir supplémentaire pendant le mois de Ramadhan. Il dit apprécier particulièrement la tranquillité du rivage, la fraicheur de l'air marin, en attendant l'heure de la prière.

Pendant les belles journées du mois de Ramadhan, sur la corniche de Stora, après la prière d'El Asr, il est devenu familier de voir une longue file d'amateurs de pêche à la ligne, de tout âge, des jeunes et aussi des vieux, se faufilant les uns derrière les autres, d'un pas précipité, à la recherche de la meilleure place pour s'adonner à la même passion : fixer le flotteur sur la surface de l'eau, guêtant la moindre morsure à l'hameçon. Mais, la finalité n'est toujours pas la prise du jour en elle-même, mais plutôt le plaisir de pratiquer un loisir des plus envoûtants.