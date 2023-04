Soudan: Nous avons besoin de vous pour aider les familles touchées par la violence

communiqué de presse

INTRO: La situation au Soudan a pris un tour terrifiant le 15 avril dernier : des violences ont éclaté, forçant de nombreux civils à fuir pour échapper aux combats intenses qui ne cessent depuis de s'intensifier.

18 avril 2023

Le nombre de victimes s'alourdit chaque jour, et des centaines de civils ont été blessés et ont besoin de soins médicaux d'urgence.

« Dans l'immeuble où je suis, il y a des familles et les enfants pleurent au son des frappes aériennes. Les mères sont paniquées et ne savent pas comment réagir. »

À Khartoum ainsi que dans d'autres régions du pays gagnées par la violence, les hôpitaux commencent à manquer de fournitures médicales et de nourriture. Plusieurs d'entre eux ont sollicité notre aide car ils n'ont plus accès à l'électricité ni à l'eau depuis plusieurs jours, les pompes à eau électriques ne fonctionnant plus. Il est capital et urgent que nos équipes puissent se rendre dans ces structures.

Nous continuerons d'appeler toutes les parties au conflit, aussi bien publiquement que dans le cadre d'un dialogue bilatéral, à s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire, notamment à prendre toutes les précautions possibles pour épargner les civils, à traiter les détenus avec humanité, et à ménager un espace humanitaire pour que les premiers intervenants puissent porter secours aux blessés et récupérer et prendre en charge les corps des personnes décédées de manière digne et adéquate.

Nous sommes vivement préoccupés par la violence qui sévit au Soudan et qui tend à s'intensifier et gagner du terrain. La vie de nombreux civils est en danger. Nous savons, pour l'avoir constaté à maintes reprises, que les civils paient le plus lourd tribut lorsque les villes se transforment en champs de bataille et que les rues deviennent des lignes de front. Ils ont besoin de votre soutien dès maintenant et en auront encore besoin dans les semaines et les mois à venir.

Patrick Youssef, directeur régional du CICR pour l'Afrique

La violence aggrave la crise humanitaire

Cette nouvelle flambée de violence accentue la crise humanitaire dont souffre déjà le Soudan après des années de conflit, d'instabilité et de difficultés économiques. On compte 3,7 millions de déplacés internes à travers le pays, dont trois millions dans la seule région du Darfour. Si les combats continuent de s'intensifier et de gagner du terrain, ces chiffres pourraient encore augmenter.

L'insécurité alimentaire et la malnutrition touchent déjà une grande partie de la population au Soudan. Les prix des denrées de base se sont envolés, enregistrant une hausse de plus de 150% à la fin de l'année 2022. Résultat : pour les plus pauvres et les plus vulnérables, se procurer de la nourriture et des produits de première nécessité est devenu un luxe inaccessible.