Ile Maurice: Technologie - iShop et BrandHouse se rapprochent de vous

Les BrandHouse et iShop ont ouvert chacun une succursale au cours de ces dernières semaines. Un espace sur les Plaines-Wilhems pour l'un et un spacieux pour l'autre. Ces Brand stores visent à se rapprocher davantage de leur clientèle.

Samsung et le Brand-House ont inauguré, il y a quelques jours, le Samsung Premium BrandStore à Maurice, plus précisément au Tribeca Mall. C'est le premier du genre à offrir une expérience immersive et à faire découvrir toute sa panoplie de produits de toutes gammes, allant des téléphones aux réfrigérateurs, en passant par les fours à micro-ondes et téléviseurs, entre autres.

Ainsi, ce nouveau point de vente regroupe tous les produits haut de gamme de Samsung, soit BeSpoke, avec sa sélection de réfrigérateurs personnalisables qui vous permet non seulement de choisir le modèle qui vous convient mais aussi le matériau, sa couleur et ses finitions. Les réfrigérateurs BeSpoke ou autres produits BeSpoke s'adressent à une clientèle qui désire faire l'acquisition d'un produit de qualité supérieure, unique et personnalisable.

Une autre gamme premium est The Serif et The Frame. Il s'agit de téléviseurs Samsung, qui allient technologie et art. Par exemple, The Serif arbore un design distinctif en forme de I, qui apporte une touche d'élégance à tout espace de vie. The Frame est un téléviseur qui épouse parfaitement le décor de votre maison et qui n'a pas de câblage visible. Ces deux téléviseurs Samsung QLED sont dotés de la technologie Quantum Dot, qui génère une image de qualité impressionnante et des contrastes fort intéressants.

Les Premium Brandstores permettent aux clients d'avoir l'espace et l'expérience voulue pour faire leur choix. Les amateurs de technologie apprécieront la Touch and feel experience des smartphones de la série Galaxy S23. The BrandHouse est l'agent exclusif de Samsung et permet de mettre en valeur tous les produits et services de la marque coréenne, repartis sur 301 mètres carrés.

The BrandHouse opère aussi des Samsung Stores à Bagatelle et à Riche-Terre, sans oublier un Accredited Service Centre de Samsung. The Brand- House gère aussi 28 magasins Galaxy à travers l'île. Samsung existe depuis 70 ans et a débuté avec des téléviseurs avant de se spécialiser dans la fabrication d'autres produits électroniques dont la téléphonie.

iShop : l'univers Apple sous un seul toit

Être plus proche des clients, c'est le souhait de l'iShop by Leal. Cette boutique, qui était à Dias Pier au Caudan, a été relocalisée. Elle se trouve désormais dans un nouveau showroom au Barkly Wharf et offre une nouvelle expérience aux clients Apple car ce nouvel espace plus éclairé, dispose d'une plus large gamme de produits, que ce soit les smartphones, les ordinateurs portables ou les tablettes. On y trouve aussi les accessoires et les marques telles que Devialet pour l'audio, Viewsonic pour les écrans d'ordinateur, Eufy pour les accessoires divers et Belkin pour les smartphones. L'iShop est le revendeur et centre de service agréé de la marque à la pomme depuis 1999. L'iShop by Leal compte aujourd'hui quatre boutiques aux normes d'Apple à Maurice - un au Phoenix Mall, un autre à Coeur de Ville Tamarin, une boutique au Barkly Wharf Le Caudan et la quatrième à Grand-Baie Coeur de Ville.