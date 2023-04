Burkina Faso: Le coin du jeûneur - Deux idées reçues sur la polygamie en islam

Si au lendemain de la nuit du destin ou laylatoul qadr on parle généralement du prélèvement de la zakat el fitr ou aumône purificatrice du jeûne au profit des pauvres, l'imam Ismaël Tiendrébéogo, dans l'entretien thématique qu'il nous a accordé le 11 avril courant, évoque dans la présente livraison une autre zakat qui est un non-sens en islam.

Une troisième épouse induit-elle forcément une quatrième en islam ?

Prendre une deuxième épouse déjà n'est pas une obligation dans l'islam. Et le musulman monogame n'est pas inférieur au musulman polygame du fait de la polygamie. Le Coran dit : «Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pieux». Et on retrouve cette notion de piété dans la sourate 2, verset 177 ; nulle part, il n'y a été fait cas du mariage.

«Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quel qu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! »

Il n'y a pas le mariage comme critère de supériorité, pour dire que le monogame peut dépasser le polygame, sauf s'il est plus pieux que lui. En matière de mariage, le Coran précise d'ailleurs que si l'on craint d'être injuste envers elles, alors il nous faut prendre une seule épouse. Ce n'est donc pas une obligation d'être polygame, et nombre des compagnons du prophète (PSL) ont été monogames. La fille du prophète et Ali ont été monogames. Il n'y a donc aucune raison de forcer quelqu'un à aller à un quatrième mariage.

Chacun doit gérer sa vie en fonction de ce qu'il peut et ne surtout pas exagérer car, en réalité, nous aurons à rendre compte. Celui gère mal sa polygamie, le prophète dit qu'au jour de la résurrection, il se lèvera avec une partie de son corps pourrie. Il faut donc veiller à donner à chaque épouse son droit, qui n'est pas que matériel, car c'est aussi l'affection, la complicité, la proximité sexuelle, et avoir des difficultés sur ce point par exemple, c'est brimer ses épouses dans leur droit à l'épanouissement sexuel, reconnu par l'islam.

On entend trivialement dire que la plus ancienne doit être donnée en zakat si le mari souhaite prendre une autre épouse. Est-ce une recommandation de l'islam ?

C'est contraire aux enseignements de l'islam qui ne parle de zakat que pour les choses et les animaux. C'est donc très déplacé de parler de zakat de sa femme ! Ça n'a pas de sens. C'est même une injure de penser que l'on puisse donner une personne humaine en zakat.

