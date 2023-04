Ile Maurice: Dialyse / Help! - Le cri de désespoir lancé par un groupe de patients de l'hôpital SSRN

Incompétence, propos injurieux, ou encore brutalité. Des propos rapportés dans une lettre adressée à la Renal Disease Patient's Association (RDPA) par un groupe de patients dialysés. Ces derniers reçoivent leurs soins au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital. Mais, au cours de ces dernières semaines, selon leurs dires, la situation a empiré dans l'institution.

Il est écrit qu'il y a des conflits entre le personnel soignant et non soignant ou encore des prises de bec avec les patients. «Certains soignants sont vulgaires, d'autres se montrent brutaux. Il y a même des fistules qui ont été bouchées à cause de la manière d'agir de certains. Le nombre de personnes compétentes diminue et cela se répercute sur notre santé, et même nos vies...»

Ce groupe de dialysés pointe aussi le management du doigt car selon eux, si les responsables venaient plus souvent dans les salles, ils verraient le traitement accordé aux patients. «Nous, patients, condamnés à la dialyse, pour le peu qu'il nous reste à vivre, nous n'avons aucun plaisir à passer quatre heures trois fois par semaine dans un tel environnement.»

Hormis ce problème, l'association rénale est aussi en présence d'une pétition des patients de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Ils demandent la réintégration de l'Officer in Charge de leur unité. Ce dernier, qui compte plus de 15 ans d'expérience dans ce secteur, a été muté à l'unité de cancérologie de l'hôpital Victoria. Bose Soonarane, secrétaire de la RDPA, a même écrit au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, à ce sujet.

«L'officier est quelqu'un de compétent dans cette unité et surtout les patients sont déjà habitués à lui. Quand une personne a les compétences requises pourquoi la muter ailleurs ? Nous avons demandé au ministre s'il peut le faire revenir à cette unité.»

Notons que le nombre de dialysés ne cesse d'augmenter au fil des années. À ce jour, l'île compte 1 472 patients contre 1 458 en 2021. Il ne faut pas oublier qu'entretemps, certains sont décédés et de nouveaux patients ont intégré les unités de soins afin de bénéficier d'une dialyse.

Afin d'assurer ces services auprès des patients, 24 membres du personnel ont bénéficié d'une formation de plus de six mois et ont reçu leur certificat des mains du ministre de la Santé, la semaine dernière. Cette formation a été dispensée par le Mauritius Institute of Health.