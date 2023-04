Ile Maurice: Résidence Briqueterie - Une fresque de Bruneau Laurette lui vaut une arrestation

Il ne se doutait pas que peindre le portrait de Bruneau Laurette sur un mur lui causerait des démêlés avec la justice. Dominique Jean François Wendy Sobha, un peintre de 41 ans, a été arrêté hier matin par la cellule spéciale de la Special Support Unit (SSU). Son délit est d'avoir dessiné le portrait de l'activiste Bruneau Laurette sur un mur qui appartient au ministère de la Sécurité sociale à Résidence Briqueterie.

«Vous avez dessiné sur une propriété du gouvernement», lui ont dit les agents. L'habitant de ce quartier a été inculpé devant la justice le même jour pour dégradation de mur. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 3 000.

La fresque était là depuis quelque temps mais a été mise en avant le dimanche 16 avril. Alors que l'activiste Bruneau Laurette s'était rendu à Résidence Briqueterie pour rencontrer ses partisans, il a pris une photo devant la fresque et l'a publiée sur sa page Facebook. La photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux et la police a alors réagi : le peintre a été arrêté pour être ensuite été interrogé par la police d'Abercrombie.

À sa sortie du tribunal, Dominique Jean Wendy Sobha a déclaré qu'il a tout le temps fait des dessins sur ce mur pour embellir sa région et n'a jamais eu d'ennuis. Il a cette fois décidé de peindre le portrait de Bruneau Laurette car il dit être un admirateur de l'activiste. «J'ai toujours dessiné sur ce mur, toutes sortes de portraits depuis l'âge de 15 ans.

Cette fois-ci, J'ai dessiné Bruneau Laurette car il m'inspire. Il se bat pour le peuple mauricien et mène un combat. Je ne savais pas que j'allais avoir des problèmes à cause de cela», a-t-il confié.

Des habitants du quartier qualifient l'arrestation de Dominique Jean François Wendy Sobha d'injuste. «Il habite ici et dessine sur ce mur à chaque fois. Il ne fait rien de mal et ne fait pas de dégâts. Il y a des gens qui font des choses bien plus graves et qui marchent encore librement alors que la police ne les arrête pas», déclarent-ils.

Bruneau Laurette était au tribunal pour soutenir le quadragénaire. «Cet ami est un artiste peintre depuis plus de dix ans, il a fait des graffitis à Roche-Bois et à Sainte-Croix. C'est seulement quand il dessine Bruneau Laurette qu'il a des problèmes. Cela gêne le gouvernement car je peux descendre dans certains quartiers et pas le gouvernement.

C'est pourquoi ils posent des problèmes. Posez-vous la question si un portrait d'une personne au gouvernement ou du Premier ministre était dessiné sur un mur, est-ce qu'ils seraient arrêtés ?»

Le dessin a été recouvert depuis.