Ile Maurice: Senn Kreol - Un exercice de «rebranding» effectué par la MBC

Non, elle n'a pas disparu ni a été supprimée. La Senn Kreol, précédemment MBC 17, est désormais revalorisée pour devenir MBC 2. C'est ce que nous explique Ashok Beeharry, porte-parole de la direction de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Des questions subsistaient suite à ce reshufflement de la chaîne télévisée.

Or, nous précise-t-il, afin de mieux répondre aux attentes de son audience et en tenant compte de certains impératifs de programmation dans un paysage audiovisuel concurrencé, la MBC a procédé depuis le 3 avril, non sans l'avoir annoncé plusieurs jours auparavant, à un exercice de rebranding de son bouquet télé.

«Cette opération de remise à niveau a entraîné de nouvelles identités visuelles, un repositionnement des 17 chaînes et un réaménagement de la programmation sur ces chaînes. D'emblée, nous souhaitons préciser qu'aucune chaîne n'a été supprimée. Toutes les chaînes ont désormais des appellations numériques, soit de MBC 1 à MBC 17», affirme-t-il.

Ainsi, poursuit-il, la Senn Kreol (précédemment MBC 17) «a, au contraire, connu une montée en gamme et a été revalorisée pour devenir MBC 2». Parallèlement, le contenu de la programmation de cette chaîne a été étoffé et diversifié avec un apport plus important en productions locales, soit une durée totale de 23 heures quotidiennement.

Par ailleurs, dit-il, les boucles et rediffusions ont été éliminées. Dans la même lignée, souligne Ashok Beeharry, la Bhojpuri Channel (précédemment la chaîne 8) a aussi été transformée sur ce même principe d'élargissement et d'enrichissement du contenu et est devenue la MBC 3.

En vue de satisfaire la demande pressante des téléspectateurs, des séries (télénovelas) en langue française ont été introduites sur la MBC 2. «La MBC voudrait aller plus loin encore en diffusant dans un proche avenir des télénovelas africaines doublées en français dont elle cherche à faire l'acquisition. Il n'y a pas d'émissions en anglais sur MBC 2», ajoute-t-il.

Enfin, conclut-il, en conformité avec ses obligations statutaires de service public, la MBC renforcera sa politique et ses stratégies de proximité avec l'ensemble de la population mauricienne. «Elle restera toujours à son écoute pour mieux répondre aux nouvelles exigences. Ainsi, des modifications pourraient être apportées dans cette perspective et s'il y a lieu», souligne notre interlocuteur.