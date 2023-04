Sénégal: Bassirou Diomaye Faye placé sous mandat de dépôt - Le syndicat SAID va en grève

Le secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye a été envoyé en prison hier par le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck. Il est poursuivi pour « outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique ».

Le Syndicat des agents des impôts et domaines (SAID) compte soutenir Bassirou Diomaye Faye, envoyé en prison depuis hier. Le Bureau exécutif national (Ben) annonce une série de grève en soutien à leur camarade. Ainsi, il est annoncé dans un premier temps une grève totale les 22, 23, 24 mai et en second lieu les 14, 15, 16 juin.

De plus, le SAID compte observer des journées de présence passive les 28 avril et 2 mai et port brassards rouges les 19 et 20 avril. « Le Ben du SAID se félicite de la forte mobilisation des collègues lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue cet après-midi au bloc fiscal. Le bureau salue l'engagement et la détermination dont ont fait montre les collègues de par leur présence et leurs prises de parole apportant soutien et réconfort au bureau exécutif », note le Said dans un communiqué.