Sud-Soudan: Daglo téléphone à trois envoyés internationaux

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Dagalo, a tenu une réunion conjointe par téléphone avec l'envoyé américain pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Sud-Soudan, Peter Lord, l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Soudan et le Sud-Soudan Robert Fairweather, et l'envoyé spécial norvégien pour le Soudan et le Sud-Soudan John Anton. Robert Fairweather, et l'envoyé spécial norvégien pour le Soudan et le Sud-Soudan, John Anton.

La réunion a discuté les développements politiques actuelles au Soudan et les efforts déployés pour compléter le processus politique, former un gouvernement civil de transition conduisant à une transition démocratique à travers l'organisation des élections.

Le Vice-Président du CST a informé les envoyés de la situation dans le pays et les efforts déployés par les parties concernées pour mener le processus politique à sa conclusion, en soulignant leur plein engagement à ce qui a été signé dans l'accord-cadre, et la nécessité pour l'institution militaire de se retirer du travail politique.

Il a souligné son souci de maintenir la stabilité et de soutenir le processus de transition démocratique dans le pays.

Pour leur part, les responsables internationaux ont manifesté leur soutien à l'accord-cadre, qui a été signé le 5 Décembre dernier, pour surmonter la crise, comme base pour la formation d'un futur gouvernement civil dans le pays.