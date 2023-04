Togo: Traiter les usagers en "des moins que rien", le mal persiste malgré tout

Ceci n'est pas un article mais une interpellation lancée par un usager qui a été traité mieux mal traité au service de la nationalité à Lomé. Il ne s'agit pas que d'une dénonciation gratuite mais d'une invite à corriger le tir pour donner un visage humain et plus de courtoisie dans les accueils dans les services publics.

"Accueil dans les administrations publiques un mal qui doit être corrigé

J'ai vécu un accueil terrible au service de la nationalité ce mardi 18 avril 2023, je me demande si les fonctionnaires togolais travaillent pour eux même ou pour la population. Qui pour recadrer nos agents publics à la citoyenneté et au civisme. Sommes-nous des va-t-en guère pour mériter ce traitement inhumain et humiliant ?

J'ai mal et j'ai encore mal je n'en reviens pas. Jusqu'à maintenant, je me demande qui pour corriger cet état de choses qui ne dure que trop dans une jeune république. Chers fonctionnaires, la chose publique n'est pas une propriété privée, et arrêtez de nous traiter comme des moins que rien. J'ai parlé !", c'est ce qu'a envoyé dans le box de notre rédaction une lectrice.