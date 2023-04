Afrique: Hazar nie l'existence de logements des FSR à la cité de la jeunesse et des sports de Soba

Khartoum — La Ministre de la Jeunesse et des Sports, Hazar Abdel-Rasoul, a nié l'existence de logements affiliés aux Forces de Soutien Rapide dans la Cité de la Jeunesse et des Sports.

Elle a souligné qu'il existe note d'entente avec les FSR, qui est le début pour la signature de contrats et des accords d'investissement.

Dans son adresse au Forum hebdomadaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Hazar a noté que la Cité de la jeunesse est affiliée au Ministère de la Jeunesse et des Sports et supervisée par le ministre.

En ce qui concerne les répercussions du match Al-Hilal et Al-Ahly au Caire, Hazar a déclaré qu'il y a eu un contact entre elle et le ministre égyptien des sports Ashraf Sobhi, au cours duquel ils ont souligné l'unité de la vallée du Nil et des peuples soudanais et égyptien, indiquant que nous n'acceptons pas que la dignité du Soudan soit affectée.

En ce qui concerne la plainte d'Al-Hilal contre Al-Ahly d'Égypte, Hazar a dit que le club Al-Hilal a le droit de se plaindre et que nous n'interférons pas dans l'affaire et que nous la laissons à la loi.