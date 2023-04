Madagascar: Famine à Vangaindrano - Le BNGRC apporte des explications

Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes se dit étonné des informations publiées sur un quotidien local concernant la situation de famine à Vangaindrano.

« On a les preuves, on dispose du rapport d'investigation envoyé par le chef de district de Vangaindrano qui démenti les faits rapportés par un quotidien local ». Ce sont là les propos du Gal Elack Andriakaja, directeur général auprès du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) lors d'un entretien avec la presse hier. Propos qui démentent un article de presse avançant le décès de 120 personnes par famine dans une localité de Vangaindrano. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes affirme avoir mobilisé une de ses structures afin tirer la situation au clair. Le Chef de district de Vangaindrano était ainsi dépêché afin de mener une investigation. Cette dernière s'étant soldée par un rapport qui infirme les faits cités par le quotidien. Profitant de l'occasion, le Dg du BNGRC a toutefois noté que « le rapport d'investigation ne signifie pas qu'il n'y a pas d'insécurité alimentaire ni de famine dans ces localités ».

Faux

Une initiative de dépistage menée par le ministère de la santé publique aurait débouché sur l'observation de quelques cas d'insécurités alimentaires si l'on s'en tient toujours aux explications du Gal Elack Andriakaja. Se disant étonné des informations véhiculées par le quotidien local, ce dernier de mener la question sur le terrain politique en se posant la question « si le quotidien voulait nuire au pouvoir actuel ». « Ce qui ne semble pas être le cas » se rattrape-t-il. L'entretien avec le Dg du BNGRC a également permis de savoir qu'en cas de situation d'insécurité alimentaire et de détresse de la population locale, les fokontany et communautés envoient ce genre d'information auprès des desk des journaux afin d'alerter les responsables étatiques. « Une pratique néfaste » condamnée par le numéro un du BNGRC qui invite tout le monde à partager et à publier des vraies informations.