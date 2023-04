Madagascar: Destination Madagascar - Le tourisme communautaire en plein essor

La diversification des offres touristiques est inscrite dans le plan de relance du secteur du tourisme mené par le ministère de tutelle.

Parmi lesquelles, le tourisme rural ou communautaire est actuellement en plein essor dans le pays, plus particulièrement dans la région de Vakinankaratra. En effet, cette région est la première à lancer ce type de tourisme alternatif qui permet aux voyageurs notamment internationaux de se rapprocher de la nature en expérimentant les modes de vie de la population en milieu rural. Ce qui leur permettra en même temps de découvrir les produits du terroir. Une délégation ministérielle conduite par le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, s'est rendue sur place en vue de valoriser ce tourisme communautaire qui constitue une des offres touristiques serviront à promouvoir la destination Madagascar sur le marché international. L'évaluation des potentialités touristiques de la région, n'est pas en reste.

Produit de niche méconnu

Elle a également effectué une visite du gîte d'Anjazafotsy, situé à 30km de la ville d'Antsirabe dans la commune rurale de Ranomafana dans le district de Betafo. Ce gîte sert à accueillir les touristes tant nationaux qu'internationaux. Il est à noter que Vakinankaratra est réputée pour ses potentialités en matière de production agricole et d'élevage. Outre la visite d'immersion à l'écoute des villageois, la délégation ministérielle a en même temps rencontré les opérateurs économiques locaux en vue de discuter une stratégie visant à développer ce produit de niche qui est encore méconnu par les organisateurs de voyage et les touristes. De nombreuses propositions ont été soulevées dans le cadre de cette rencontre. On peut citer, entre autres, la promotion du tourisme communautaire et responsable contribuant au développement durable par le biais d'un éductour ainsi que la participation à la 9e édition du salon ITM qui aura lieu en juin. Le renforcement de capacité des acteurs oeuvrant dans ce tourisme rural et l'aménagement du centre thermal de Betafo qui est très prisé par les touristes, ne sont pas en reste. En outre, la lutte contre les activités informelles a été évoquée tout en accompagnant les acteurs identifiés. L'Office Régional du Tourisme de Vakinankaratra se chargera de la coordination de toutes ces actions en impliquant les acteurs du tourisme de la région dans cette initiative.

Sécuriser le circuit touristique

Par ailleurs, le ministre de tutelle, Joël Randriamandranto a poursuivi sa descente vers Morondava pour tenir une réunion de travail avec les autorités locales et les éléments de la force de l'ordre regroupés au sein de l'OMC de Miandrivazo et de Belo sur Tsiribihina. L'objectif consiste à sécuriser le circuit touristique menant au parc national de Tsingy de Bemaraha en relevant un défi de zéro risque pour les visiteurs. En effet, la visite de ce parc national constitue une activité fructueuse contribuant à la promotion de la destination régionale notamment à Menanbe et Melaky. Des mesures de sécurité sont ainsi mises en place et renforcées à la suite de cette réunion de travail entre toutes les parties prenantes en vue d'assurer la sécurité des touristes.