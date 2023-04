Madagascar: Camp de Basket - Oceanis Park accueillera une deuxième promotion

Après le succès du premier camp de basketball à l'Oceanis Park Ambohidratrimo, "Event'nao n'a pas hésité à recruter les prochains pensionnaires et à profiter des vacances de Pâques pour former la deuxième promotion.

Cette deuxième vague sera réservée aux U18 et U16, licenciés et non licenciés. Les stagiaires entreront dans le domaine à Alakamisy demain dans la matinée et ne rentreront que le samedi 22 avril dans l'après-midi. Le programme d'activités sera chargé pendant ces trois journées. L'objectif principal est de réunir ces jeunes issus de différents niveaux sociaux et de différents clubs autour d'une passion commune: le basket-ball. Cependant, les organisateurs leur offriront des services de qualité, à commencer par de bons encadrements.

Déjà reconnue pour son engagement au basketball, l'équipe de Nandrianina Razanakarivo a choisi le sélectionneur des Ankoay filles Bayard Razafindralambo et d'autres entraîneurs diplômés pour assurer le camp. « Les jeunes basketteurs en herbe pourront vivre cette passion tout au long de la journée. Une occasion pour eux de bénéficier de conseils et d'un suivi individualisé, de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes et repousser leurs propres limites qu'ils s'étaient fixées », a fait savoir le responsable.

Les témoignages des premiers participants sont élogieux. La qualité de leurs infrastructures et de leurs enseignements du basket-ball ne sont plus à démontrer. Des rencontres seront organisées sous forme de tournoi lors du dernier jour. Au-delà de la pratique du basket-ball, des activités ludiques seront proposées au cours des séjours, tout en faisant de nouvelles rencontres et en créant des amitiés.

Un beau feu de camp pour égayer les soirées sera également au programme. En effet, Oceanis Park est ouvert aux autres disciplines comme le foot à 7, la pétanque, la natation, le tennis de table et le beach volley. Des quads et des VTT sont à disposition de tous pour redécouvrir le beau paysage d'Alakamisy.