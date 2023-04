Madagascar: Andry Rajoelina à Amboditsiry - « La culture et l'Histoire font l'identité d'un pays »

La cérémonie d'inauguration du Musée Rainilaiarivony à Amboditsiry a eu lieu hier, en présence du président de la République.

Le Musée Rainilaiarivony à Amboditsiry est ouvert au grand public à partir de ce jour. Le ticket d'entrée est fixé à 500 ariary pour les nationaux et 5 000 ariary pour les visiteurs étrangers. En revanche, chaque mercredi après-midi, l'entrée sera gratuite pour les élèves. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. En effet, la cérémonie d'inauguration de ce musée s'est tenue hier, sous le haut patronage du président Andry Rajoelina et en présence d'un parterre d'invités composés entre autres de membres du gouvernement, de parlementaires, du gouverneur de la Région Analamanga, Hery Rasoamaromaka et du maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriatsitohaina.

Construit en 1864 par James Cameron, ce domaine servait de résidence particulière au Premier ministre Rainilaiarivony jusqu'à l'arrivée des colons français. Ayant été le dernier Premier ministre à Madagascar avant l'ère coloniale, il a occupé ce poste de 1864 à 1895 et a servi trois Reines, à savoir Rasoherina (1863-1868), Ranavalona II (1868-1883) et Ranavalona III (1883-1896). Son père, Rainiharo fut également Premier ministre sous la Reine Ranavalona I. Le Musée Rainilaiarivony à Amboditsiry était devenu patrimoine national en 1978, sous le régime Ratsiraka. En 2019, le ministère de la Communication et de la Culture, dirigé par Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo décide de procéder à sa réhabilitation pour en faire un Musée. Le jardin de la résidence a été entièrement remis à neuf grâce au « Tagnamaro » mené par les agents dudit ministère.

Héritage

« Connaître et aimer l'histoire sont une source de fierté nationale. La culture et l'Histoire font l'identité d'un pays. C'est pourquoi nous avons fait de la promotion de la culture et du patrimoine une priorité dans les engagements que nous avons pris », a déclaré le président Andry Rajoelina durant cette cérémonie d'inauguration. Il a également évoqué l'exemplarité du Premier ministre Rainilaiarivony en tant qu'homme d'État et patriote. « Ce n'est pas le titre porté ou la fonction qui importe mais plutôt ce qu'on a réussi à bâtir et laisser en héritage pour la génération future », a-t-il soutenu.

Un message adressé aux responsables étatiques et aux acteurs politiques actuels. D'après les explications, le Musée Rainilaiarivony à Amboditsiry sera accessible aux visiteurs du mardi au dimanche. Mise à part l'histoire de la vie du Premier ministre en tant qu'homme d'Etat, les visiteurs pourront aussi connaître sa vie familiale et personnelle.