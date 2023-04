Madagascar: Huawei Global Analyst Summit - Focus sur le Monde intelligent les 19 et 20 avril

« Prospérer avec le numérique, marcher vers le monde intelligent ». Tel est le thème du Sommet annuel des analystes internationaux organisé par Huawei ou HAS 2023 (Huawei Global Analyst Summit). Cet événement de grande envergure se déroule en présentiel à Shenzhen en Chine les 19 et 20 avril, et également en mode virtuel pour certains participants. Selon les organisateurs, l'objectif pour cette édition 2023 est d'explorer la vision Huawei du monde intelligent, fondée sur les avancées technologiques qui portent la productivité à des niveaux entièrement nouveaux. « Nous approfondirons davantage la transformation numérique et les nouvelles opportunités qu'elle présente pour les communautés et les industries du monde entier, ainsi que son rôle crucial dans le développement durable. Nos analystes Gareth Owen, Ethan Qi, Ivan Lam et Shenghao Bai participeront à l'événement. Les participants peuvent planifier des réunions avec ces analystes pour discuter des dernières tendances en matière de technologie, de médias et de télécommunications. Nous voulons mettre en avant ce secteur et faire comprendre comment nos recherches et nos services de pointe peuvent aider les entreprises », ont indiqué les organisateurs de l'événement. Bref, à travers ce Sommet international, Huawei soutient l'importance de la transformation numérique et des nouvelles opportunités qu'elle présente pour les différentes communautés et les industries du monde entier, ainsi que son rôle crucial dans le développement durable. Une optique qui est d'ailleurs adoptée dans de nombreux pays qui misent sur le développement numérique pour amorcer la croissance et la relance post-crise. Du côté du secteur privé comme du secteur public, les nouveautés des technologies numériques sont déjà considérées comme une solution incontournable.