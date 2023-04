Afrique: Festival des Cinq Continents - L'artiste visuel, Dr Momar Seck, à la Maison Française de New York

Sous le titre « Couleurs unies d'Afrique : Environnements », l'artiste visuel sénégalais, Dr Momar Seck, expose, en solo, pour la première fois, à New York. C'est dans le cadre du Festival des Cinq continents.

La Maison Française de New York annonce la 5e édition du Festival des Cinq continents, organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie. L'événement, informe un document de présentation, se décline en une semaine de programmes « exceptionnels » du 17 au 22 avril, sous le thème « Found in Translation ».

Le public pourra découvrir une série d'événements proposés autour d'artistes francophones issus de disciplines variées : arts visuels (Dr Momar Seck), musique (Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba, Marilyn Nonken), poésie (Sylvie Kandé, Isabelle Balot), théâtre (Mamadou Mahmoud N'Dongo) et une conférence sur les Mobilisations des femmes en Afrique francophone.

Pour cette édition, expliquent les organisateurs, le Festival des Cinq continents s'ouvre avec la première exposition individuelle de Dr Momar Seck à New York City intitulée : « Couleurs unies d'Afrique : Environnements. » L'artiste sénégalais en discutera avec Rosalind Fredericks, professeure agrégée de géographie et des études de développement à Gallatin (Nyu). L'exposition sera à l'affiche à La Maison Française du 17 au 21 avril.

Artiste visuel, peintre et sculpteur, Dr Momar Seck est un citoyen du monde et un transmetteur du savoir. Dans ses oeuvres, les notions d'unité sociale, les liens entre les communautés humaines, la maîtrise des conditions de vie et la réorientation des visions du monde lui reviennent comme leitmotivs. « La Couleur, même si je n'en fais pas la théorie, s'ouvre à de nouvelles possibilités et d'organisations de l'espace grâce au soleil tropical du Sénégal », souligne Dr Seck.

Sur ce registre, les notions de récupération, de durabilité ont une résonnance singulière dans son vocabulaire pictural. Dans sa méthode graphique, il associe des produits textiles portant des symboles et signes africains avec des accessoires et matériaux venus d'ailleurs par exemple, de la Suisse (peintures, pastels, etc.) comme trait d'union entre les deux pôles de sa vie que sont l'Afrique et l'Europe. « Mes préoccupations en arts visuels sont étroitement liées à mes convictions et visions sociales », confie Dr Momar Seck. Ainsi, les produits textiles qu'il récupère, selon leur provenance, ont leur propre histoire.

Ce qui lui permet d'établir un dialogue entre les différents peuples et cultures. « Les morceaux de tissu collés les uns aux autres expriment le désir de changement d'eux-mêmes et d'échanges avec les autres et le désir d'union et de cohésion », détaille l'artiste visuel.

Interculturalité

Il essaie, à travers ses oeuvres, de conscientiser sur les thèmes tels que l'environnement et les questions existentielles permanentes liées à l'identité interculturelle. Sa réflexion se focalise principalement sur l'usage des objets et matériels recyclés.

Il est diplômé de l'École nationale des arts de Dakar en 1994. Ensuite, il a obtenu une bourse de la Commission fédérale suisse pour la culture pour étudier à l'École supérieure des Beaux-arts de Genève. Il a décroché un doctorat en Beaux-arts à l'université de Strasbourg en 2012. Momar Seck a reçu plusieurs récompenses dont celle du Prix de l'Unesco pour la promotion des Arts visuels.

Dr Momar Seck a enseigné pendant 30 ans en Suisse dont 10 ans comme chef de département des Arts et design, à l'École internationale de Genève. Après ce long séjour en Europe, il a décidé de retourner au Sénégal en 2022 pour contribuer au développement culturel de son pays.

Passionné par la transmission du savoir, il organise des programmes de résidence des artistes français et suisses au Sénégal. Et il offre des opportunités de formation et un cadre d'échanges fructueux aux jeunes artistes sénégalais et suisses et aux étudiants étrangers.