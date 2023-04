Madagascar: Faire baisser la tension politique

Pour la majorité de la population, les conditions de vie actuelles ne lui permettent pas de se projeter dans l'avenir avec un semblant d'optimisme. Jusqu'à présent, elle s'était résignée à son sort et, malgré les épreuves, elle ne s'est jamais décidée à exprimer ses ressentiments contre les dirigeants. On a l'impression cependant qu'un point de rupture est atteint et cette colère rentrée commence à faire surface. Il a suffi qu'un leader politique l'attise pour que les appels à la retenue fusent.

Le pouvoir engoncé dans ses certitudes ne semble pas avoir pris la mesure du mécontentement d'une grande partie de la population. Les interpellations faites par une partie de la classe politique et par les membres de la société civile n'ont pas eu l'effet escompté. Les dirigeants forts de leurs certitudes n'ont pas tenu compte des critiques émises. C'est l'exercice d'un pouvoir sans partage qui a perverti leur jugement. Les appels à une bonne gouvernance ont été ignorés.

La corruption et les mauvaises pratiques ont continué à régner. Les promesses faites n'ont pas été tenues. La crise sanitaire de la Covid n'a fait qu'aggraver une situation déjà peu reluisante. L'économie a subi les effets de cette période très dure. Aucune mesure sérieuse n'a été prise pour soutenir les entreprises. Les aléas du réchauffement climatique ont provoqué une dégradation dramatique de l'environnement. Le sud de la Grande île en a subi les effets. Le kere s'est installé. Ce sont les organisations onusiennes qui sont venues à la rescousse. La pauvreté s'est accrue.

Madagascar arrive dans le peloton de queue dans le classement des pays les plus pauvres du monde. L'insécurité est devenue une véritable plaie qui mine la société malgache. C'est dans ce contexte que va se dérouler la précampagne présidentielle. Les attaques en règle contre le régime se multiplient et commencent à faire leurs effets. Les frustrations longtemps refoulées sont en train de s'exprimer, mais des voix s'élèvent pour qu'il y ait plus de retenue dans les propos lors des rassemblements politiques.