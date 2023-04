Madagascar: La Teinturerie - Soirée Sound System avec Reggasy

Une fois lancée, la machine du sound system ne s'arrête plus. Si Fianar Reggae Festival a donné le ton il y a deux semaines, les reggaemen sont dorénavant sur tous les fronts.

Vendredi, c'est au tour de Reggasy de faire vibrer les noctambules. Une soirée conviviale qui se tiendra à la Teinturerie Ampasanimalo. Évidemment, les passionnés tout comme les mélomanes vogueront sur du reggae à flot. Groupe phare dans le milieu, Reggasy fait partie des ambassadeurs du reggae dans la Grande île. Fort de plusieurs albums, le groupe sillonnera ses cinq opus pendant plusieurs heures. Entre les « Mandona Babylone » tiré de L'album « Moramora » sorti dernièrement, et les « Tahio ny antegna » le public ne risque pas de s'ennuyer.

Reggasy a été fondé en 2001 à Fianarantsoa par Christian Raherimandimby. Le nom du groupe a plusieurs significations, « reggae man Malagasy » ou « reggae Malagasy » le but reste le même. L'objectif est de chanter le reggae pour le peuple malgache afin de l'aider à prendre conscience de ses richesses culturelles et de transmettre les valeurs du rastafarisme que sont la liberté, l'unité, la paix, le respect, la sagesse et l'amour. Les musiciens qui composent le groupe ont su fusionner leur passion du reggae afin d'adapter cet air universel à la culture musicale malgache et aux dialectes malgaches. Pouvant ainsi transmettre les messages à tous les citoyens du monde. Engagée, la bande à Christian Raherimandimby l'est.

Prenant à coeur la protection de l'environnement, le groupe ne cesse de sensibiliser le large public dans son titre « Kajio Natiora ». Restant dans le même esprit, dans « Ahirato maso » Reggasy touche un sujet plus sensible. Entre corruption, manipulation et toute forme d'influence tendancielle, le groupe conscientise sur le mal engendré par toutes ces pratiques. De même, « Malagasy mifohaza », le groupe parle surtout de reggae music. Chant de liberté auquel tant de monde aspire. Chant de révolution, il y prône la vertu de la musique rastafarienne.

S'il se fait rare dans la capitale, Reggasy tourne dans les contrées lointaines des autres grandes villes. Le but, vulgariser le reggae et faire découvrir la valeur qu'il véhicule à travers ses morceaux. Selon Christian Raherimandimby, « le reggae est fait pour partager le grand amour rastafari à tout le monde car on a toujours cru que c'est l'amour qui fait aussi vibrer le rasta Peace & Love !» Très présent sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales, Reggasy est à suivre de près.