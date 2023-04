Madagascar Airlines - Un objectif de retour à la rentabilité d'ici trois ans

Nouveau départ pour celle qui sera dorénavant la compagnie aérienne nationale malgache. Madagascar Airlines vient d'obtenir Certificat de Transporteur Aérien (CTA) ainsi que sa licence d'exploitation.

Ainsi, si jusqu'ici Madagascar Airlines utilisait les certifications d'Air Madagascar et de Tsaradia, à travers un contrat de location-gérance, pour opérer ses vols domestiques, régionaux et internationaux, elle peut désormais le faire avec ses propres autorisations administratives qui a une valeur internationale.

Nouvelle ère

« Grace à ces certificats de reconnaissance internationale Madagascar Airlines desservira avec assurance et fierté les huit principaux internationaux de la Grande Ile en plus des lignes régionales et européenne déjà acquises » précise un communiqué de la compagnie qui entre ainsi dans une nouvelle ère et dans un objectif bien précis : Un retour à la rentabilité. Thierry de Bailleul, le CEO de la compagnie se donne un délai de trois ans pour relever ce défi. « Toutes les équipes travaillent pour faire de Madagascar Airlines, une compagnie rentable, autofinancée et autonome en termes de besoin de financement » a-t-il déclaré, hier au cours d'une conférence de presse. Un objectif qui sera réalisé avec l'appui des autorités et qui passera par un certain nombre d'étapes dont le renforcement de la flotte et la modernisation du système de vente ainsi qu'une bonne gestion des tarifs.

Embrayer 2

Concernant tout d'abord la flotte, Madagascar Airlines opère actuellement avec 6 ATR qui assurent les vols domestiques et régionaux. Les vols long courrier étant assuré sous forme d'affrètement d'appareils d'autres compagnies aériennes. « Nous sommes en pleine réflexion sur les meilleurs moyens d'étoffer la flotte de la compagnie » a précisé Thierry de Bailleul qui a cependant fait état des avancements des négociations sur l'acquisition d'un Embrayer 2 pour renforcer les lignes nationales longue distance et les vols régionaux et dont l'arrivée est en principe prévue avant le 26 juin 2023. « Pour les vols long courrier, des solutions sont prévues dans le courant de cette année » a« t-il avancé, en se gardant de donner des détails précis. En ce qui concerne le système de distribution Madagascar Airlines mise sur la modernité, en prévoyant de recourir davantage aux ventes en ligne. La compagnie prévoit ainsi sa réintégration dans le Billing and Settlement Plan (BSP) qui est une filiale de l'IATA qui facilite les transactions des compagnies aériennes avec les partenaires agréés comme les voyagistes et autres revendeurs... Concernant les personnels d'Air Madagascar et de Tsaradia, ils sont pour le moment dans un situation de mise à disposition au service de Madagascar Airlines. « C'est une situation transitoire mais des décisions seront prises ultérieurement » a expliqué le CEO Thierry de Bailleul qui, pour avoir travaillé pour des compagnies aériennes qui se sont relevées affiche un certain optimisme quant à un bel avenir se Madagascar Airlines désormais prête pour un nouvel envol.