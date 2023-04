Cote d'Ivoire: Des vocations en plein essor, 1300 missionnaires et plus d'un millier de séminaristes d'origine africaine - Rencontre continentale des Sociétés Missionnaires de Vie Apostolique

Abidjan — "La mission à partir de l'Afrique" est le thème des échanges et des réflexions au coeur de la rencontre continentale des Sociétés Missionnaires de Vie Apostolique (MISAL) qui s'achèvera le vendredi 21 avril au Centre Paul Pellet d'Abidjan.

Les supérieurs et vicaires généraux de huit instituts missionnaires basés en Europe et en Afrique discutent pendant les quatre jours d'étude des opportunités et des défis de la grande floraison de vocations missionnaires en provenance d'Afrique, qui, au cours des dernières décennies, a fourni une énergie et une expertise précieuses à l'Église et, en particulier, aux différents instituts.

"Il y a environ 1 300 missionnaires d'origine africaine et plus d'un millier de séminaristes appartenant à six de ces sociétés missionnaires. Ils sont originaires d'environ 25 pays, dont le Nigeria, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Cameroun, le Burkina et bien d'autres encore.

La plupart d'entre eux travaillent dans les territoires africains en dehors de leur pays d'origine", a déclaré à l'Agence Fides le Père Antonio Porcellato, Supérieur général de la Société des Missions africaines. Environ un quart d'entre eux travaillent dans leur pays d'origine, tandis qu'un autre quart travaille dans des pays situés en dehors du continent africain".

La réunion se tient tous les deux ans et, cette année, elle a été organisée conjointement par la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) et la Société des Missions Africaines (SMA). Les responsables de l'Institut Pontifical des Missions Etrangères (PIME), des Missions Etrangères de Paris (MEP), de la Société des Prêtres de Saint Jacques (SPJ), des Missionnaires de Mill Hill (MHM), des Missionnaires de Saint Patrick (SPS) et des Missionnaires de Saint Paul du Nigéria (MSP) ont répondu à l'invitation.

Le centre 'Paul Pellet' est situé sur le campus de l'Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan (ICMA), un institut universitaire affilié à l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest, qui vise à donner aux futurs missionnaires et aux laïcs engagés une formation qui les rendra acteurs d'un monde nouveau.