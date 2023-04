Afrique de l'Est: Le représentant du HCR dans le pays apprécie l'engagement de l'Éthiopie à accueillir un grand nombre de réfugiés

Addis Ababa le — Mamadou Balde, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a déclaré que l'Éthiopie est un pays généreux qui a accueilli près d'un million de réfugiés.

Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des novelles éthiopienne, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Mamadou Balde a noté que l'Ethiopie demeure un pays extrêmement généreux dans l'accueil des réfugiés en provenance de différents pays qui est reconnue par tout le monde.

Il a en outre ajouté que l'Ethiopie est un des pays qui a été des pionniers pour avancer des solutions innovantes aux problèmes auxquels les réfugiés font face tels que les problèmes d'accès à la protection et au travail.

« La générosité de l'Ethiopie est extrêmement importante. Nous travaillons très étroitement avec le gouvernement à travers ses agences de réfugiés comme pour améliorer la condition de vie des refugiés » a-t-il souligné.

« Je pense que ceci est relativement exemplaire. On sait que le nombre des déplacés est de plus en plus en augmentation notamment en 2021 et 2022 àcause du conflit du nord du pays qui a affecté les états d'Afar, d'Amhara et de Tigray »a-t-il ajouté.

Selon le directeur, il y en a aussi des gens déplacés àcause de l'effet de réchauffement climatique.

Mamadou Balde a dévoilé que le HCR travaille avec les autres agences aussi pour aider les personnes déplacées à trouver des solutions.

Le directeur a noté que, quand les refugiés sont venus du Somaliland, ils étaient accueilli par la communauté et le gouvernement régional et puis par les agences de réfugiés qui les a distribué des biscuits à haute énergie en collaboration avec le PAM.

Il a déclaré qu'ils travaillent également avec OIM et qu'ils ont tendance à travailler avec l'UNICEF pour l'accès à l'eau pour résoudre de manière durable les problèmes de l'eau dans la région qui est affectée par la sècheresse.

« Nous travaillons également avec les bureaux régionaux de l'éducation, de la santé, de l'eau et d'autre bureaux pour assurer qu'il y a un système soutenable. On demande à tous ceux qui peuvent travailler avec les autorités à l'intérieur de la Somalie pour un engagement pour que tous les problèmes des refugiés puissent être résolus afin que ces réfugiés puissent partir chez eux et recommencer une nouvelle vie » a-t-il ajouté.

Le directeur qui a apprécié et reconnu les efforts des donateurs et la solidarité apporté à l'Ethiopie a noté qu'il faut davantage de soutiens de manière régulière pour améliorer la condition des refugies puisque les problèmes continuent d'arriver.