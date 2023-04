Ethiopie: Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke s'entretient avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce

Addis Ababa le — Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonen, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, qui est arrivé à Addis-Abeba pour une visite officielle, s'est entretenu avec plusieurs représentants du gouvernement.

Il a discuté avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonen, des questions visant à renforcer la coopération et les liens multiformes entre la Hongrie et l'Éthiopie.

Les deux parties ont également discuté des moyens d'approfondir les liens diplomatiques bilatéraux et multilatéraux.

L'Éthiopie et la Hongrie entretiennent des relations diplomatiques et une coopération bilatérale depuis plus de six décennies, a-t-on indiqué.

Ces relations multiformes entre les deux pays sont étroitement liées, notamment aux relations économiques, politiques, éducatives et culturelles.