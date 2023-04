Afrique: Renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques - Le comité de pilotage demande la validation des documents

Les membres du comité de pilotage du projet « Renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques des communautés vulnérables vivant dans le Bassin du fleuve Congo», réunis le 18 avril à Brazzaville, ont demandé la mise à disposition des documents du projet, surtout la proposition complète approuvée par le Fonds d'adaptation aux changements climatiques.

Le comité de pilotage du projet « Renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques des communautés vulnérables vivant dans le Bassin du fleuve Congo » s'est retrouvé pour sa deuxième session qui a regroupé les représentants des différents ministères, des agences du système des Nations unies, des organisations de la société civile et bien d'autres. L'objectif a été d'examiner le rapport de la première année de mise en oeuvre du projet, présenter et valider le plan de travail et le plan de dépense de la deuxième année.

Les échanges ont été orientés sur le plan technique et communicationnel. Le projet a plusieurs composantes, notamment celles relatives à la formation en vue de l'amélioration des connaissances sur le renforcement des capacités liées à l'adaptation aux changements climatiques des institutions publiques, de la société publique et de la jeunesse ; l'opérationnalisation des services météorologiques pour mieux informer les communautés et minimiser les impacts de la variabilité climatique sur leurs moyen d'existence et la valorisation d'activités génératrices de revenus plus vertueuses et résilientes au climat dans les domaines de l'agriculture, de l'agroforesterie ou de la pêche.

Les participants ont demandé l'organisation d'un atelier de validation de la note conceptuelle relative à l'élaboration du plan national d'adaptation. D'après les membres du comité, le plan de travail de la deuxième année a été adopté. Il sera amendé pour être pris en compte dans les recommandations qui seront faites, explique le communiqué final.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a, pour sa part, expliqué la possibilité de recadrer les interventions du projet dans la mise en oeuvre des actions de la composante 3. A cet effet, il a souhaité mettre à la disposition du projet un consultant permanent pour un accompagnement dans sa mise en oeuvre.

A l'ouverture des travaux, le représentant du PAM au Congo par intérim, Mamadou Mbaye, a expliqué que la rencontre permettait d'examiner les progrès réalisés afin de tirer parti de l'expérience et l'expertise de chacune des institutions ainsi que de guider la direction nationale du projet dans la mise en oeuvre des activités prévues pour l'année à venir.

Soulignant l'importance du phénomène de changements climatiques au sein de son institution, Mamadou Mbaye a indiqué : « Le Congo n'est pas épargné. Les chocs et stress climatiques, la sécheresse, les tempêtes et les inondations mettent en péril des milliers de vie et les moyens d'existence de la population, perturbent le fonctionnement des systèmes alimentaires à tous les niveaux de la production à la consommation ».

Pour sa part, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rappelé que le Comité de pilotage est un organe de décision qui a pour rôle de valider les orientations stratégiques de la mise en oeuvre globale du projet et de veiller à leur alignement avec les priorités nationales déterminées.

Notons que les actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet nécessitent, selon la ministre, l'implication de tous les acteurs tant au niveau stratégique qu'opérationnel.