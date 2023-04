Afrique Centrale: Navigation fluviale - Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des déchets solides

Un atelier national de renforcement des capacités et d'évaluation du plan de mise en oeuvre du règlement commun de gestion des déchets issus des unités fluviales et des plateformes portuaires en République du Congo s'est ouvert le 18 avril à Brazzaville, sous la houlette du directeur général de la navigation fluviale, Sébastien Rachel Yoa, représentant le ministre de l'Economie fluviale et des voies navigables, membre du Comité des ministres de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos).

Organisé par la Cicos, l'atelier de trois jours a pour objectif, d'une part, de renforcer les capacités des parties prenantes dans l'appropriation des outils et du processus de gestion des déchets issus des unités fluviales, et, d'autre part, d'évaluer le plan de mise en oeuvre des règlements communs de gestion des déchets, dans le but de lutter efficacement contre la pollution et d'améliorer l'environnement portuaire ainsi que les voies d'eau intérieures.

Pour assurer une mise en oeuvre harmonieuse de ces outils règlementaires remis à chaque Etat membre de la Cicos, un plan de mise en oeuvre du règlement commun de gestion des déchets a été élaboré et validé .

En matière de gestion des déchets, l'on note plusieurs législations et réglementations aussi bien internationales, régionales que nationales. Leur mise en oeuvre devrait concourir à la protection de l'environnement et la santé de la population. Si la gestion des déchets dans d'autres domaines fait l'objet d'une règlementation, celle des déchets issus des unités fluviales et des plateformes portuaires reste un champ très peu ou pas règlementé. Les règlements communs y relatifs dont les Etats membres de la Cicos ont récemment bénéficiés viennent combler en partie ce déficit.

Selon le directeur général de la navigation fluviale, Sébastien Rachel Yoa, cet atelier est un cadre de renforcement des acteurs clés de la République du Congo, impliqués dans la gestion du sous-secteur de la navigation fluviale, de l'environnement, des ressources en eau et de la santé. « Grâce à ces outils qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable, nos navigants vont désormais non seulement disposer des possibilités de naviguer en toute sécurité, mais aussi préserver l'environnement des déchets issus de leurs unités fluviales et des plateformes portuaires où ils opèrent.

C'est pourquoi, je vous exhorte à vous approprier ces outils et du processus de gestion des déchets issus des unités fluviales ainsi que des plateformes portuaires, afin de lutter efficacement contre la pollution et améliorer l'environnement des voies d'eau intérieures de notre pays », a -t-il précisé.

De son côté, l'experte environnementaliste, cheffe de service des pollutions et risques, coordonnatrice du Projet d'appui à la règlementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone Cicos (Parfsed)-Union européenne (UE), représentante du secrétaire général de la Cicos, le Dr Dorice Kuitcha épouse Kengni, a indiqué que cet atelier national de renforcement des capacités des parties prenantes à la bonne gestion des déchets issus des unités fluviales et des plateformes portuaires constitue l'une des activités clés du projet Parfsed, financé par l'UE.

Elle a, entre autres, révélé que Parfsed a pour objectif de contribuer à l'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace Cicos pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région Afrique centrale, tout en exhortant, au nom de la secrétaire générale de la Cicos, les participants à oeuvrer dans un esprit de confiance et de dévouement afin qu'à l'issue de cette rencontre, qu'ils soient outillés pour répondre aux défis qu'impose la gestion des déchets générés par les unités fluviales navigant dans l'espace Cicos.

Il convient de rappeler que le bassin du fleuve Congo est l'une des principales voies de communication en Afrique centrale utilisée tant pour le transport des passagers que des marchandises. On estime à plus de 25 000 Km l'étendue des voies navigables en amont de Kinshasa et Brazzaville. Cependant, ces immenses voies de communication naturelle de l'espace Cicos sont confrontées à plusieurs défis qui ralentissent leurs exploitations optimales...

C'est pour apporter un début de solution à ces problèmes que le secrétariat général de la Cicos a récemment doté les Etats membres des règlements communs relatifs à la gestion des déchets issus des unités fluviales et des plateformes portuaires ainsi que des conteneurs où bacs de collecte de déchets solides, conformément à l'une des missions principales qui porte sur la préservation de l'environnement des voies d'eau intérieures.