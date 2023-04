Tunisie: ESS - L'empreinte de Benzarti !

Parce qu'en deux matchs, le jeu de l'équipe s'est transformé et parce que celle-ci enchaîne les victoires, un homme est sans doute passé par-là, c'est l'expérimenté coach Faouzi Benzarti.

L'artisan du renouveau de l'ESS n'est autre que le timonier Faouzi Benzarti. Le mérite revient également aux joueurs, à l'instar de l'insaisissable Oussama Abid ou la recrue marquante Youcef Abdelli pour ne citer qu'eux, mais au niveau du volume de jeu produit, c'est la marque de l'entraîneur qui s'affirme. Un entraîneur qui ne cherche pas que la victoire, mais aussi la manière. D'ailleurs, une image symbole de la grinta du coach, qui a haussé le ton sur Jacques Amour Mbé en fin de match, pour avoir perdu le ballon et mis en danger la défense, témoigne du surpassement qu'il exige dans les moments difficiles du match.

Le plus dur reste à venir pour le leader étoilé, avec le double choc contre ses poursuivants immédiats, à savoir l'EST et le CA à Tunis même. Mais la victoire contre l'US Monastir peut constituer un match référence pour un club qui cherche à revenir au premier plan, même si le succès sans être éclatant n'est pas abouti de bout en bout.

Un demi-siècle de coaching

Ceux qui croient que cet entraîneur est fini avec des idées caduques et obsolètes ont tort. L'électrochoc que produit son arrivée fonctionne à merveille dans chaque club où il passe. Les résultats positifs obtenus durent une longue période, en fonction des objectifs fixés et produisent des succès différents. Son dernier passage au MCA Alger a été convaincant puisqu'il a largement amélioré le classement du club par rapport aux saisons devanciéres. Âgé de 73 ans, cet ancien joueur de football s'est très tôt reconverti dans sa jeunesse au métier de manager depuis 1977, soit 46 ans à entraîner, sans chômer... Une prouesse titanesque en Tunisie qui prouve à elle seule sa passion et son amour pour le métier de technicien, sur le banc de touche. Mais il est bien plus souvent debout tout le match durant, à s'agiter au bord de la ligne de touche et donner des instructions utiles en cours de match et des consignes aux joueurs, pour donner le maximum.

Tous les supporters de l'Etoile Sportive du Sahel croisent les doigts pour que Benzarti leur offre une saison digne de ce nom et qui corresponde au standing national et continental du club. Un rêve pieux qui prend forme et suscite toutes les attentes et nourrit tous les espoirs des étoilistes. Un club qui a même connu un retentissement historique en 2007 avec la place de quatrième du Mondial des clubs au Japon. Record historique et absolu pour un club tunisien jusqu'à ce jour !