Afrique: CAN 2024 - Le Rwanda en voie de perdre son match contre le Bénin sur tapis vert

Les Amavubis du Rwanda basés dans le groupe L aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, sont en voie de perdre leur match contre le Bénin, comptant pour de la 4ème journée, livré au stade Régional Nyamirambo, à Kigali (1-1), sur tapis vert, pour avoir aligné un joueur irrégulier, Kevin Muhire c'est son nom, lors de ce match, a-t-on appris des sources proches de la Confédération africaine de football (CAF).

L'attaquant de Rayon Sport avait été aligné dans ce match alors qu'il avait un cumul de deux cartons jaunes. Lors du match contre le Sénégal comptant pour la deuxième journée, Kevin Muhire avait écopé d'un carton jaune, de même que lors du match de la troisième journée contre le Bénin. En conséquence, il ne devait pas jouer le match de la 4ème journée contre le Bénin à Kigali. La Fédération béninoise qui a donc découvert cette irrégularité, a introduit un recours à la CAF, où le dossier est en train d'évoluer en défaveur du Rwanda.

Il ressort des premières enquêtes, indique la source, que l'arbitre botswanais Joseph Bondo qui avait officié le match de la deuxième journée Rwanda-Sénégal (0-1), avait bel et bien sanctionné Kévin Muhire d'un carton jaune, mais il avait complètement oublié de le signaler dans son rapport. La Fédération rwandaise a saisi donc cette omission comme une chance, alors qu'il ne fallait pas prendre un tel risque.

Pour le moment, pendant que le dossier est sous examen, la CAF a décidé mardi 18 avril, de suspendre l'arbitre Bondo et ses assistants pour une durée de six mois dans ce qu'elle appelle "erreur d'arbitrage grave". En sommes, le Rwanda risque de perdre ce match par forfait sur tapis vert. Et le score sera de 3-0.

Si cela se confirme, le Rwanda encore dans la course, troisième du groupe avec 3 points, descendra à la quatrième position avec 2 points seulement, et n'aura plus la possibilité de terminer deuxième du groupe derrière le Sénégal déjà qualifié avec son carton plein de 4 matches, 4 victoires. Le classement actuel du Groupe L des éliminatoires de la CAN 2024: Sénégal: 12 points (qualifié), Mozambique: 4 points, Rwanda: 3 points, et Bénin: 2 points.