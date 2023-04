Congo-Kinshasa: Identification et enrôlement des électeurs Kikwit - le RECIC, la CENI et quelques organisations de la société civile évaluent les opérations

A Kikwit, ville économico- politique de la province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, le Réseau d'éducation civique au Congo (RECIC), une des structures citoyennes du pays, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI) antenne de Kikwit et quelques structures de la société civile viennent d'évaluer les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'était lors d'une journée d'échange et de réflexion organisée à ce sujet, journée qui s'est déroulée mercredi 12 avril 2023 dans une salle de l'Hôtel Bikumi dans la commune de Lukolela.

«L'heure n'est plus aux discours(...) C'est un grand plaisir et une grande opportunité que nous puissions nous retrouver ensemble pour évaluer ce qui a été fait. Dans notre façon de travailler, nous offrons des espaces d'échanges. Nous pointons la personne la mieux indiquée concernant une matière donnée afin de la mettre en contact avec des acteurs de la société civile et consorts. A partir de cette communication, l'on peut amorcer des échanges et proposer des recommandations. Pour l'instant, il s'agit des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous avons pensé que c'était très utile de quitter Kinshasa et venir en province pour cette situation», a élucidé Florence Mbwiti, présidente du Conseil d'Administration du RECIC en RDC.

«Le RECIC ne parle pas à la place de la population. Il offre plutôt des opportunités d'échanges afin que des gens s'expriment eux-mêmes. Le RECIC pousse cette population à agir. Vous qui êtes dans la salle vous êtes des leaders. Des informations que vous avez, d'autres personnes n'en ont pas. Beaucoup de gens vous consultent pour être éclairés», a renchéri Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC avant d'amorcer l'évaluation comme telle.

Prenant la parole, Delphine Ntanga, cheffe d'antenne de la CENI-Kikwit, a comparé le processus électoral à une maison. Selon elle, recourant à la métaphore, la fondation représente la cartographie qui avait eu lieu avant l'enrôlement des électeurs ; les murs représentent justement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ; la toiture renvoie aux élections proprement dites.

Ntanga a saisi cette occasion pour rappeler les faits historiques qui avaient présidé à la rédaction et la mise en place de la constitution de la RDC, et à l'amorce des cycles électoraux dans ce pays éléphantesque.

Constats et recommandations concernant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs

Après l'exposé de la CENI, considérant la richesse des échanges par les acteurs de la société civile, des points positifs et négatifs ont été relevés.

Voici quelques forces de ce processus : - le fait que les opérations prévues ont bel et bien eu lieu ; - la présence des superviseurs techniques afin de décanter les problèmes des machines ; - l'ajout de 25 jours pour la poursuite des opérations ; - le respect du "genre" parmi les agents recrutés par la CENI dans certains centres d'inscription ; - l'accréditation des observateurs et témoins des partis politiques par la CENI ; - l'engouement de plusieurs personnes pour obtenir leurs cartes d'électeur ; - l'usage de l'application "Prerap" pour faciliter les opérations...

En dépit ces forces, quelques points faibles ont été dénichés : - Des machine de mauvaise qualité ; - l'insuffisance des machines dans des centres ; - Des pannes à répétition au niveau de plusieurs machines ; - le non-respect des femmes enceintes, des personnes vivant avec handicap etc. ; - la corruption appliquée par certains requérants auprès des policiers vue de vite entrer dans la salle des opérations ; - le non-respect, par la CENI des travaux réalisés lors de la cartographie...

Quelques recommandations ont été également formulées : - que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs soient d'abord précédées par le recensement des citoyens ; - que la CENI change d'entreprise pour fabriquer des machines ; - que la durée des opérations reviennent à trois mois comme au paravent...