Congo-Kinshasa: Alors que Tshisekedi s'y oppose fermement - Le M23 conditionne le cantonnement de ses éléments au dialogue

L'exigence du M23 d'obtenir un dialogue avec Kinshasa, se bute à une fin de non-recevoir. Le Chef y est revenu sur cette question sans transiger en réaffirmant que la République Démocratique du Congo ne dialoguera pas avec les terroristes rwandais du M23. Une position largement soutenue par les Congolais qui voient derrière cette recherche effrénée du dialogue, les intentions noires de Kigali d'infiltrer la RDC.

«Il n'y aura pas de négociations politiques avec le M23», a- t-il dit. Et de renchérir que la seule option pour ces terroristes est leur inscription au programme de Désarmement, démobilisation et réinsertion sociale (DDRS) afin de se réintégrer dans la vie civile.

La réaction du M23 ne s'est pas fait attendre. «Tant qu'il n'y aura pas de dialogue politique direct entre le M23 et le Gouvernement de Kinshasa, il n'y aura pas non plus de cantonnement, désarmement et démobilisation », a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique et chef du département de la communication et des médias du M23.

Le retrait du M23 soutenu par le Rwanda de quelques localités de la province du Nord-Kivu, n'est lié à un quelconque dialogue. Kinshasa en sait depuis le CNDP qui s'est finalement mué au M23.

«Nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent au moyen de ce genre de dialoguer pour nous infiltrer des éléments qui, plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier leur agression», martèle le Président de la République.

A ce sujet, Bertrand Bisimwa, le président du M23, ne cache pas les intentions de son mouvement: « Le refus par le Président Tshisekedi du dialogue avec le M23 pour résoudre pacifiquement le conflit, de se séparer d'avec les groupes armés dont les FDLR et les désarmer conformément aux résolutions des Chefs d'Etat de l'EAC est un sabotage du processus de paix engagé par l'EAC ».

Félix Tshisekedi a même confirmé le cantonnement des démobilisés du M23 près de la ville de Kindu avant d'ajouter : « Le M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé, à Kitshanga où se trouve une base de la Monusco, mais aussi une piste d'aviation parce qu'après le pré-cantonnement donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant près de Kindu où elles iront en cantonnement. Dès là, nous les préparerons à s'introduire dans le processus de DDR communautaire. Nous sommes dans cette dynamique », a conclu le Président de la République.