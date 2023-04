Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 AMC - Fabrice David Kolomata présente les oeuvres de Félix Tshisekedi à Lubumbashi

L'Alliance du Mouvement pour le Changement (AMC), dans une déclaration rendue publique par son Président National, Fabrice David Kolomata, entouré du comité exécutif national qui s'est réuni en session extraordinaire dans la ville cuprifère à Lubumbashi, a présenté officiellement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à l'élection présidentielle de 2023. A cette occasion, David Kolomata gratifie son Autorité Morale, Laurent Batumona d'un carton plein de 20 sur 20 aux législatives de 2023. L'AMC invite les Congolais à demeurer vigilants et unis comme un seul homme pour sauver notre patrie. Il a dénoncé avec la dernière énergie les actes barbares perpétrés par certains policiers instrumentalisés par les politiciens. Ci-après, en intégralité, la déclaration politique de l'AMC.

DECLARATION POLITIQUE DE L'ALLIANCE DES MOUVEMENTS DU CHANGEMENT, AMC EN SIGLE.

Réunie en session extraordinaire dans la ville cuprifère de Lubumbashi, la haute direction politique de l'AMC , sous la direction de son Président National Fabrice David KOLOMATA, assisté du secrétaire général Richard BOKATOLA, a fait la déclaration politique suivante en rapport avec la situation sécuritaire et politique de l'heure :

1. L' AMC a l'immense plaisir de présenter solennellement et officiellement en ce jour son candidat à la présidentielle de décembre 2023 en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton. Dans cette veine, L' AMC battra campagne pour sa réélection, le moment venu, conformément au calendrier de la CENI.

2. L' AMC se dit déterminée à gratifier son autorité morale Laurent Batumona KK d'un carton plein conformément à l'objectif 20/20 aux législatives.

3. L' AMC exprime toute sa gratitude envers le Chef de l'État pour avoir réparé une injustice historique en décidant de commémorer le 06 avril de chaque année le grand prophète Simon Kimbangu pour sa contribution déterminante à l'émancipation du peuple congolais en particulier, et de l'homme noir en général.

4. L'AMC soutient le Chef de l'État pour son courage, sa fermeté et son inflexibilité dans sa prise de position face aux pressions tous azimuts visant à le faire infléchir dans la voie de négociations avec le M23. Un tel rétropédalage de sa part ouvrirait largement la brèche pour la réinsertion et la réinfiltration des Rwandais dans nos institutions et dans notre appareil sécuritaire, surtout dans l'armée.

5. L'AMC exprime sa vive indignation face à la rhétorique sécessionniste de l'honorable député national Christian Mwando concernant la proposition de la loi Tshiani. On serait tenté de croire que le véritable projet de société de son parti politique serait la sécession Katangaise, et par ricochet la balkanisation de la RDC. Le peuple congolais en a pris bonne note.

6. En tant qu'élu du peuple, l'honorable député aurait dû savoir que le parlement demeure le seul cadre approprié pour débattre d'une proposition de loi. La démocratie se construit sur base des idées et non des menaces d'incitation à la rébellion et à la haine tribale.

7. Dans un contexte sécuritaire éminemment marqué par l'agression barbare et stupide de la part du pays du cruellement célèbre Paul Kagame avec l'appui des lobbies financiers occidentaux, une telle sémantique est symptomatique d'une manie incendiaire, une impulsion obsédante qui pousse de façon irrépressible certaines personnes à allumer le feu. D'ailleurs, l'opinion se souvient encore des propos semblables d'un autre député de la même mouvance.

8. L' AMC dénonce avec la dernière énergie les actes barbares et stupides perpétrés par certains policiers, sans doute instrumentalisés par des politiciens véreux, allant jusqu'à brûler les drapeaux de l'AMC au quartier Golf Malela dans la ville de Lubumbashi.

Loin de se laisser intimider, l'AMC ira jusqu'au bout de sa mission en demeurant ferme et constant.

9. L'AMC exhorte les congolaises et les congolais à demeurer vigilants et unis comme un seul homme pour sauver notre patrie en danger, sachant bien que le Congo est notre seule patrie, et qu'à part le Congo, nous n' en avons pas d'autre.

10. Enfin, l'incubateur du changement positif, l'AMC, remercie tous ces cadres, ses militants, ainsi que toute la population du Grand Katanga pour son hospitalité du reste légendaire et son sens patriotique élevé.

Fait à Lubumbashi, le 16 avril 2023

Pour l'AMC,

Fabrice David KOLOMATA