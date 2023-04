Algérie: Les associations de la société civile appelées à poursuivre la dynamique engagée et à diversifier leurs activités

OUARGLA — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbrahem a appelé, mardi soir depuis Ouargla, les associations de la société civile à poursuivre la dynamique engagée et à diversifier leurs activités.

Inspectant un point d'Iftar collectif organisé par les associations caritatives de la wilaya au terme de sa visite de travail à Ouargla, M. Benbrahem a indiqué que "les associations de la société civile sont appelées à poursuivre la dynamique engagée et à diversifier leurs activités sociales". "Le mois sacré de Ramadhan a connu une grande dynamique dans l'action caritative et le bénévolat à travers les wilayas du pays, ce qui constitue un point de départ pour développer et renforcer cette activité", a-t-il souligné.

Il a appelé à diversifier l'activité caritative et humanitaire de la société civile pour contribuer à l'intégration sociale et entrepreneuriale des jeunes.

M. Benbrahem a mis l'accent sur l'importance de développer et de diversifier ces activités afin d'englober d'autres actions, dont la société a besoin, notamment celles liées à la protection des jeunes contre le fléau de la drogue, devenu "une menace pour l'intégrité mentale, sanitaire et sociétale et commence à prendre de l'ampleur ce qui nécessite d'y faire face et de protéger la jeunesse qui est la richesse de la nation".

Après le Ramadhan, "les activités du forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local" seront lancées. Elles seront un espace pour examiner les problèmes des citoyens avec les associations locales, a indiqué le président de l'ONSC.

Le forum sera également "une station importante pour développer la pratique démocratique et écouter les préoccupations des citoyens" en vue de mettre en place des programmes au service du développement local, selon M. Benbrahem.