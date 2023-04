Algérie: Des mesures d'urgence pour améliorer l'AEP dans la wilaya d'Ouled Djellal

OULED DJELLAL — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a donné mardi à Ouled Djellal des instructions pour "prendre des mesures d'urgence pour améliorer l'approvisionnement de la population de la wilaya en eau potable".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans cette wilaya, le ministre a indiqué "avoir ordonné de prendre une série de mesures pour améliorer l'approvisionnement des citoyens en eau potable et atténuer la crise enregistrée dans la wilaya en la matière".

Ces instructions portent sur l'accélération de la réalisation du projet de renforcement de l'approvisionnement des deux villes d'Ouled Djellal et Sidi Khaled depuis le champ de captage Lemhisser situé dans la commune de Chaïba et inscrit au titre de l'année 2023, a indiqué le ministre qui a insisté sur l'équité dans la distribution de l'eau potable.

Le ministre a affirmé la nécessité d'améliorer le service public de l'eau confié dans la wilaya d'Ouled Djellal à l'Algérienne des eaux (ADE) et d'aplanir les difficultés rencontrées par cette entreprise dans l'accomplissement de sa mission à travers la coordination en cours entre son département ministériel et les deux ministères de l'Intérieur et des Finances.

Le ministre a insisté sur l'impératif de mener des campagnes de sensibilisation des citoyens à rationaliser leur consommation d'eau.

Il a également préconisé de mettre en place un plan pour éliminer les fuites d'eau sur les réseaux, révélant que 8 équipes dotées du matériel nécessaire ont été mobilisés à cet effet et entameront leur travail de détection et réparation des fuites après le mois du Ramadhan et assureront aussi la détection, le signalement et la lutte contre les branchements illicites.

M. Derbal a évoqué la décision du ministère des Finances de lever le gel sur la station d'épuration des eaux usées des deux communes d'Ouled Djellal et Sidi Khaled pour la réalisation de laquelle un montant de 3,78 milliards DA a été proposé.

Le ministre a suivi au début de sa visite un exposé sur le secteur présenté au siège de la wilaya avant de poser la première pierre d'un château d'eau de 1000 m3 à Sidi Khaled et visiter le forage profond de la région d'El Assel puis le site du projet de renforcement de l'approvisionnement d'Ouled Djellal et Sidi Khaled depuis le champ Lemhisser dans la commune de Chaïba.

Dans la localité de Khafoura dans la commune de Doucen, le ministre a présidé la mise en service d'un puits artésien appelé à augmenter les quantités d'eau mobilisées pour l'alimentation de la population de la région en eau potable.