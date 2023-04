Ile Maurice: Terrain de chasse à bail - 787 arpents accordés à un Indien à Salazie

Nos forêts se rétrécissent comme peau de cerf de jour en jour avec l'étalement urbain et autres «développements». Ce qu'il nous reste de réserve de biodiversité et d'oxygène devient des sites de «shooting and fishing» auxquels se greffe «l'écotourisme», avec un autre projet à Salazie, lieu visiblement très convoité.

Encore un bail octroyé pour «shooting and fishing/eco tourism», pas à Grand-Bassin cependant. La forêt de Salazie est devenue le nouvel Eldorado. Le fils du président de la Public Service Commission, qui y a obtenu un bail, devrait accueillir un nouveau voisin. L'Indien Pankaj Wadhwa, avec son entreprise Nivaran Estate Company Ltd, a de grands projets sur 269 hectares (787 arpents) de ce coin de nature.

Pankaj Wadhwa est connu surtout pour être dans les soins de santé. Il est propriétaire, entre autres, de l'Aegle Clinic à Flacq et de l'Aegle Cancer Hospital construit sur les terres de Landscope à Rose-Belle. L'Indien voulait aussi se lancer dans la fabrication de médicaments et de vaccins, anti-Covid notamment. Il avait été brièvement inquiété par l'ICAC en juillet 2021 pour la vente de faux médicaments.

Il a obtenu la nationalité mauricienne et a été reconnu fissa comme spécialiste pouvant exercer à Maurice en 2018. Il avait fait des demandes pressantes pour plusieurs centaines de millions de roupies auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Après un article de l'express en 2021, la MIC a annulé les prêts qu'elle allait lui accorder.

· Docteur Ès-Business

Terrains de l'État, permis accordés rapidement, demande d'aide de la MIC et maintenant terrain de chasse ! Mais pour quoi faire ? Pour chasser le cerf ou capturer des macaques pour les exporter ou pour les utiliser comme cobayes dans son projet d'usine de vaccins ? Non, nous répond Pankaj Wadhwa, «c'est un projet d'éco-tourisme». Il nous annonce qu'il veut construire 50 villas en pleine forêt, plus restaurant, spa, stand de tir et même une... brasserie.

Qui seront ses clients ? «Au départ, ce seront les patients de nos cliniques, surtout étrangers (Malgaches, Comoriens, Tanzaniens, Seychellois) qui pourraient s'y retirer durant les traitements notamment contre le cancer, traitements qui durent normalement entre 10 et 15 mois.» Auront-ils à payer pour cette retraite en pleine nature (enfin ce qui en restera) ? Pas de réponse à cette question cruciale. Au ministère de l'Agro-industrie, on se demande comment fera Wadhwa pour l'eau, l'évacuation des eaux usées, etc. «C'est qu'on a de sérieux doutes qu'il aura les permis nécessaires pour ce projet immobilier, surtout le certificat d'Environment Impact Assessment et le Building and Land Use Permit.»

· Tir au fusil

Combien d'arbres faudra-t-il abattre ? avons-nous demandé, car il faudra faire de la place pour toutes ces constructions et le quad trail. Le médecin ne sait pas. Et les cerfs ? Les gardera-t-il ? «Je suis en négociation avec le précédent locataire, Bernard Maigrot.» Pour l'acquisition de ces cerfs ? Il ne sait pas. D'ailleurs, nous avoue-t-il, il ne savait pas qu'il y avait des cerfs sur ce terrain pourtant de chasse. En revanche, Pankaj Wadhwa dit vouloir inclure aussi des shooting lodges sur le terrain et y offrir des cours de tir au fusil. Mais il assure qu'il n'y aura pas de chasse «aucun animal ne sera tué...»

Selon nos informations, dès que cet immense terrain de chasse de Salazie a été repris de Bernard Maigrot, il a fait l'objet de beaucoup de convoitise. Des hauts placés auraient-ils aidé Pankaj Wadhwa ? Personne, dit-il. Dans un document qu'il nous a envoyé, s'il est mentionné qu'il a visité plusieurs terrains pour son projet d'éco-tourisme, il n'est nulle part mentionné comment il a choisi celui de Salazie. Il est juste dit après que sa demande pour le terrain a été acceptée (en mai 2022) et la lettre officielle du ministère porte la signature du désormais fameux Vishnu Tezoo, ex-conservateur des Bois et forêts. Le contrat de bail, lui, a été signé en décembre dernier.

Lien Gunputhwadhwa

Sollicité, Medha Gunputh, l'ex Permanent Secretary du ministère de l'Agro-industrie, nie avoir aidé Wadhwa de quelque façon que ce soit. «C'est le ministre qui approuve.» Il nie également avoir exercé des pressions sur qui que ce soit au ministère de l'Agro-industrie pour ce terrain de chasse. Ni même concernant une autre demande faite par Pankaj Wadhwa pour un bâtiment pour abriter son hôpital à Argy. Son fils est-il associé au médecin indien ? Non, répond Megha Gunputh, tout en reconnaissant que ledit fils est associé à hauteur de 5 % dans la clinique Aegle à travers sa management company.

Comment son fils est-il entré en contact avec Pankaj Wadhwa ? Medha Gunputh l'ignore, «il fait ce qu'il veut. Je n'interviens pas dans ses affaires». Un peu comme ce que Vidianand Lutchmeeparsad nous avait répondu au sujet de son fils qui a aussi obtenu un terrain à Salazie. Le médecin vient de demander une nouvelle faveur : que le bail soit étendu à 20 ans au lieu de sept ans. Le ministère aurait déjà dit non. Quant au projet lui-même, il est en attente d'approbation.

Une enquête à l'Agro-industrie

Une source au ministère de l'Agro-industrie nous fait une révélation surprenante : le ministre n'était pas au courant des agissements de ses hauts fonctionnaires, dont un en particulier. Une enquête sera bientôt ouverte sur ces dossiers de terrains de chasse et agricoles.