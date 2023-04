Ile Maurice: Athlète en herbe│Enzo Pachamoothoo - Un long saut vers l'excellence

Il s'appelle Enzo Pachamoothoo et s'entraîne dur pour devenir un jour champion de Maurice de saut en longueur. À dix ans, il est un exemple pour beaucoup de jeunes qui voudraient continuer au plus haut niveau. Il est la fierté de l'école Notre-Dame de Lourdes. Il vient d'établi un nouveau record national en saut en longueur chez les moins de 12 ans. Zoom sur ce petit champion.

Chez la famille Pachamoothoo, à Rose-Hill, on parle le langage du sport. Ici, pas le temps de passer des heures entières devant les écrans. Comme tous les petits garçons de son âge, Enzo regarde un peu la télé, il a ses habitudes, mais n'y consacre pas tout son temps. Il déborde d'énergie. Dès son plus jeune âge, il a été orienté et encouragé à s'adonner à des activités sportives. Il passe deux fois par semaine au collège La Confiance avec son coach, Berty, du Beau-Bassin Athletics Club. Il fait partie d'un club d'athlétisme avec d'autres enfants de sa catégorie, où il apprend les bienfaits du sport.

Lors des épreuves combinées jeunes, un nouveau record national (4m46) a été établi par Enzo Pachamoothoo au saut en longueur chez les moins de 12 ans. Grâce à cette performance, il a terminé premier au classement du triathlon U12 chez les garçons avec un total de 70 points. Enzo explique qu'il était content et ne croyait pas qu'il allait établir un nouveau record national. Mais il s'était bien préparé et dédie cette victoire à ses parents et son entraîneur Berty.

Dans une autre compétition, les Lucozade Energy Championnats nationaux jeunes, organisés durant le week-end à l'intention des U10, U12 et U14 par l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA), Enzo Pachamoothoo a refait parler de lui, grâce à sa performance. Il a remporté trois médailles d'or au 120m, saut en longueur et 4 x 50m et une médaille d'argent au lancer du poids. «Je suis très satisfait de ma performance et je commence à me préparer pour les autres compétitions», dit Enzo. «À part le saut en longueur, je joue au football avec mon papa et au volley-ball avec ma maman. Et je vais souvent faire de la randonnée avec mon papa.»

Son amour pour le sport lui a été transmis par ses parents. Sa mère, Géraldine Élysée Pachamoothoo, est une ex-athlète et elle a toujours encouragé son fils à poursuivre une carrière dans le sport. En effet, Géraldine a eu un parcours et un palmarès éloquents dans le domaine sportif. Elle a été championne de Maurice et d'Afrique australe de 1999 à 2003 dans les épreuves de 100m, 200m, 400m et 400m haies, et en triple saut ainsi qu'en saut en longueur. «Je suis coach en grande partie pour le plaisir de pratiquer un sport. Il y a plusieurs choses qui sont une source de motivation pour moi. Mais ce qui me motive le plus, c'est de faire la fierté de mon fils Enzo, âgé de dix ans, qui me considère comme son role model», nous confie-t-elle.

Passion

Cette passion pour le sport, il la tient aussi de son père, qui pratique le football, le trail et les randonnées en nature. Enzo a l'habitude de pratiquer ces sports et de s'entraîner avec lui. Son rêve pour son fils est qu'il devienne un grand athlète. Deny Pachamoothoo précise cependant ne pas lui mettre la pression. «Il ne faut pas forcer les enfants, mais si vous ne les initiez pas au sport, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'ils aient forcément envie de le faire d'eux-mêmes», observe-t-il. Selon lui, leur faire découvrir divers sports est une bonne chose. «Par la suite, ils auront l'occasion de choisir le sport qui leur convient et se perfectionner.»

Le père voit un bel avenir pour son fils. «J'ai vu qu'il a du potentiel sur le saut en longueur. Mon rêve est qu'un jour, il puisse devenir un grand athlète dans la discipline de son choix. Il a le potentiel qu'il faut», déclare Deny. Il en rêvait et depuis quelque temps, Enzo l'accompagne pour des petits parcours de trail. «La randonnée, c'est aussi une occasion de découvrir des lieux magnifiques de mon pays. Quand on y va en famille, c'est encore plus fun. Je passe un très bon moment quand ma femme et mon fils veulent bien m'accompagner et le sport c'est notre façon de passer du temps ensemble.»

Enzo doit étudier et faire du sport, ce qui n'est pas une mince affaire, concède son père. «Il est en Grade 5. Ce n'est pas facile d'étudier et faire du sport en même temps. En plus de l'école et ses leçons particulières, il doit s'entraîner le soir, avant de faire ses devoirs. Pour le moment, il arrive à s'y faire. Cependant, il aime le sport et fait beaucoup de sacrifices pour réussir. Il progresse à vue d'oeil.»

Ainsi, pour ce jeune athlète, c'est une nouvelle aventure qui vient de commencer. Retenez bien son nom. Enzo Pachamoothoo est un athlète qui suscitera chez nous, dans pas trop longtemps, des émotions fortes.