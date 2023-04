Soudan: Le Ministère des AE publie un communiqué de presse sur les incidents dans le pays

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué de presse notant que les incidents malheureux qui ont débuté le Samedi 15 Avril 2023 résultaient de la rébellion des Forces de Soutien Rapide contre les Forces Armées Soudanaises dans un certain nombre d'endroits dans la capitale et de certaines autres villes, à la suite de l'attaque que les FSR ont lancée contre le résident du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire dans le Palais des Hôtes à côté du Commandement Général des Forces Armées.

Dans le communiqué de presse publié aujourd'hui, le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé que les Forces Armées ont adopté une stratégie de combat visant à minimiser les pertes parmi les civils et les propriétés privées et publiques, bien que ces mesures puissent prendre un certain temps pour mettre fin au contrôle des restes des FSR sur les sites de gouvernement qu'elles contrôlaient.

Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé son appréciation pour les efforts des pays Arabes et Africains et de la communauté internationale pour aider à calmer la situation dans le pays, et a souligné que la question est celle interne qui devrait être laissée aux Soudanais pour parvenir au règlement requis entre eux, loin de l'ingérence internationale.