Ethiopie: Les dirigeants mondiaux et les représentants officiels se réunissent pour mettre en place des mesures concrètes afin d'accroître le financement des objectifs du Millénaire pour le développement (ODD)

Addis Ababa le — Des dirigeants mondiaux, des hauts fonctionnaires et des représentants de haut niveau d'entreprises, de la société civile et d'autres secteurs participent au Forum 2023 sur le financement du développement, qui se tient au siège des Nations unies à New York.

Les participants à ce forum de quatre jours devraient mettre en place d'urgence des mesures concrètes pour accroître le financement des objectifs de développement durable, qui constituent la voie vers un monde plus inclusif, plus prospère et plus stable.

Le forum fera écho à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations unies en février 2023 en faveur d'une relance des ODD à hauteur de 500 milliards d'USD par an, afin d'accroître les financements à long terme abordables pour les pays qui en ont besoin.

L'objectif de cet événement est de faire avancer les politiques visant à résoudre les problèmes de développement mondiaux, qu'il s'agisse de la dette écrasante, du sous-développement ou de l'insécurité alimentaire.

Le Forum se tient à un moment où les défis mondiaux sont sans précédent. La guerre en Ukraine, l'urgence climatique, les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et le resserrement des conditions financières ont bouleversé l'économie mondiale, creusé le fossé financier entre les pays développés et les pays en développement et fait dérailler les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Si rien n'est fait, la fracture financière se traduira par une fracture durable en matière de développement durable, comme le souligne le rapport 2023 sur le financement du développement durable, qui sera présenté lors du Forum, selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Cinquante-deux économies en développement à revenu faible ou intermédiaire sont soit en situation de surendettement, soit exposées à un risque élevé de surendettement, et représentent plus de 40 % des personnes les plus pauvres de la planète.

Les économies en développement ne peuvent pas financer les progrès en matière d'objectifs de développement durable si elles empruntent jusqu'à 14 % tout en consacrant plus de 20 % de leurs revenus au service de la dette.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : "Un récent rapport sur les inégalités a révélé que, depuis la pandémie, les 1 % de personnes les plus riches du monde ont accaparé près de deux fois plus de nouvelles richesses que le reste du monde réuni."

"Dans certains pays, les inégalités régressent vers les niveaux du début du XXe siècle, avant que les femmes n'aient le droit de vote et que le concept de protection sociale ne soit largement accepté. Cela nous fait honte à tous", a-t-il ajouté.

Le Forum de cette année est l'occasion de canaliser les ressources dans la bonne direction, tout en redynamisant les engagements en faveur de l'aide publique au développement et du financement de la lutte contre le changement climatique.

"À plus long terme, nous ne résoudrons pas les problèmes actuels en nous appuyant sur le système financier qui a contribué à les créer. L'architecture financière mondiale a été créée pour un monde qui n'existe plus. Elle ne peut pas répondre aux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les pays en développement", a déclaré le chef de l'ONU.

Créé dans le cadre du programme d'action d'Addis-Abeba, le forum FfD de l'ECOSOC est un événement intergouvernemental annuel chargé d'examiner le programme d'action d'Addis-Abeba et d'autres résultats en matière de financement du développement afin de faire progresser la mise en oeuvre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).