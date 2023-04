Afrique: Sécurité, mines...l'axe Conakry-Kigali veut se renforcer

Les deux dirigeants ne se sont pas exprimés officiellement sur le sujet mais la sécurité et les mines sont des secteurs clefs dans la coopération entre les deux pays.

L'armée a trouvé sa place dans la visite officielle de Paul Kagame en Guinée : avec son homologue, le colonel Mamady Doumbouya, le président rwandais a participé hier matin [18.04.23] à la cérémonie de levée de la quarantaine des nouveaux élèves du prytanée militaire de Guinée. L'occasion pour Paul Kagame de louer la coopération sud-sud.

"Le partage de connaissances et d'expertise entre pays africains et d'autres pays du monde est indispensable. Nous créons ainsi de meilleures conditions pour nos populations et le développement de nos nations", a déclaré le chef de l'Etat rwandais.

Transfert de compétences

Le chef de l'Etat rwandais était attendu sur la sécurité : Kigali a déployé des troupes en Centrafrique et au Mozambique, notamment. Et, il y a quelques jours, au Bénin, le Rwanda a offert son aide à Patrice Talon pour lutter contre le terrorisme. Mais en Guinée, Paul Kagame ne s'est pas prononcé sur la coopération militaire. Alors que ce secteur est important pour les deux pays, selon l'analyste politique Kabinet Fofana.

"Ce que je pense être possible et qui pourrait intéresser la Guinée dans le cadre de conventions militaires, c'est dans le transfert de compétences. (Le Rwanda) c'est un pays qui est très en avance, explique Kabinet Fofana sur la DW. D'une manière générale, l'armée guinéenne a une très grande expérience dans les campagnes africaines pour avoir participé à des actions de maintien d'ordre. On est aujourd'hui engagé au Mali, donc cela peut-être une joint-venture, qui marche doublement pour les deux pays."

"Le président Mamady Doumbouya a signé récemment un décret sur la création qui doit permettre la mise en place de raffineries dont des raffineries d'or et le Rwanda a déjà amorcé, affirme l'analyste Kabinet Fofana. Le Rwanda n'a pas de ressources minières importantes comme la Guinée. Nous, nous avons suffisamment d'or. Je pense que la Guinée peut constater un débouché pour le Rwanda. C'est là le volet économique d'un tel voyage."

Légitimation de la junte

Mamady Doumbouya a profité de la visite de Paul Kagame pour dire qu'il souhaitait s'inspirer du "modèle rwandais". Le dirigeant de la Guinée a promis de procéder à de profondes réformes d'ici aux élections qui doivent consacrer la restitution du pouvoir aux civils, fin 2024.

Le président rwandais a quant à lui affirmé "souhaiter accueillir très prochainement" Mamady Doumbouya à Kigali.

De son côté l'opposition guinéenne reproche à la visite de Paul Kagame de servir de légitimation aux militaires au pouvoir. L'opposition politique réclame l'ouverture, en Guinée, d'un dialogue "crédible" et la libération de tous les prisonniers d'opinion. Et sur ces aspects, les défenseurs des droits humains critiquent le manque d'exemplarité du "modèle rwandais".