Afrique Centrale: An II du décès de Idriss Deby - Le Tchad traîne toujours ses boulets

Ce 20 avril 2023 marque, jour pour jour, le deuxième anniversaire du décès de l'ex-président tchadien, le Maréchal Idriss Deby Itno. En rappel, l'ex-homme fort de Ndjamena est mort des suites de blessures au front lors de combats contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), dans des circonstances non encore élucidées.

Deux ans après la mort de ce chef de guerre qui a dirigé son pays d'une main de fer pendant trois décennies, le Tchad, contrairement à certaines prophéties apocalyptiques, n'a pas disparu de la surface de la terre. Bien au contraire. Dans la foulée de sa disparition tragique, la relève a été prise par son fils, Mahamat Idriss Deby Itno, à la tête d'une junte militaire qui a pris le contrôle de la situation et s'est installée à la tête d'une transition censée ramener le pays à l'ordre constitutionnel à l'horizon 2024. Mais en deux ans, quelles évolutions retenir dans l'histoire de ce pays d'Afrique centrale toujours à la croisée des chemins, et dont l'histoire est jalonnée de grandes déchirures socio-politiques qui ont marqué au fer rouge son peuple ?

Le « Prince » semble bien décidé à marcher dans les pas du « Roi »

Un peuple qui ne cesse de crier sa soif de démocratie et désireux de s'inventer un avenir débarrassé de la tutelle des hommes en treillis qui n'ont d'autre ambition que de conjuguer leur histoire personnelle avec celle du pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après la disparition de son père, Déby fils s'est engagé sur le chemin de la réconciliation.

Et ce, à la faveur du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) consécutif aux pourparlers de Doha, au Qatar, qui avaient abouti à la signature d'un accord avec une quarantaine de groupes politico-militaires. Mais à peine certains exilés politiques de longue date comme les anciens chefs rebelles Timan Erdimi et Mahamat Nouri, ont-ils pu rentrer au pays à la faveur de ce DNIS que des opposants comme Succès Masra, ont été obligés d'emprunter le chemin inverse au lendemain de la féroce répression qui s'est abattue sur les contestataires des conclusions de ce dialogue qui a décidé de la prolongation de la transition avec pour conséquence le maintien de Déby fils à la tête de l'Etat.

C'est dire si la réconciliation tant attendue et à laquelle devaient aboutir ces assises nationales, a été un échec. Une faillite d'autant plus retentissante qu'au-delà de l'opposition qui continue de ruer dans les brancards, certains groupes armés et pas des moindres, à l'image du FACT, continuent de camper sur leur refus de rentrer dans les rangs et de nourrir des velléités de renverser le pouvoir en place.

On reconnaîtra cependant au chef de la junte, une certaine volonté d'apaisement à travers la grâce présidentielle accordée à ces nombreux prisonniers parmi les manifestants du 20 octobre 2022. Un jeudi noir qui avait vu pas moins d'une cinquantaine de Tchadiens tomber sous les balles des sicaires du pouvoir. Signe, si besoin en était, que les méthodes n'ont pas changé, que les violences politiques continuent et que le « Prince » semble bien décidé à marcher dans les pas du « Roi ».

L'opposition tchadienne a du pain sur la planche

Cela n'est pas de bon augure pour ce pays qui aspire au changement et est en lutte contre la perpétuation d'une dynastie au pouvoir. Autant dire que deux ans après la disparition du Warrior, le Tchad traîne toujours ses boulets. Et l'on peut d'autant plus craindre que la logique de la prise du pouvoir au bout du canon et à la baïonnette ne perdure que la chute du dictateur n'a pas décongestionné la route vers la démocratie.

La preuve : la succession du fils au père qui s'est faite au mépris des règles constitutionnelles. C'est dire combien le bout du tunnel de la démocratie en trompe-l'oeil est encore loin pour les Tchadiens. Surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme où Deby fils a pu mesurer toute la dimension du soutien d'un pays comme la France, l'ancienne puissance coloniale dont le président, Emmanuel Macron, n'a pas craint les critiques pour se porter à son chevet suite à la disparition de son père.

C'est dire si l'opposition tchadienne ou ce qu'il en reste, après le ralliement de Saleh Kebzabo qui a soit dit en passant agrippé le strapontin de la Primature, a du pain sur la planche. D'autant que sur le plan politique, le principal point d'achoppement reste la possibilité ouverte par le dialogue national inclusif et souverain, à la candidature de Déby fils aux prochaines élections censées signer le retour du pays à l'ordre constitutionnel normal. Un dialogue qui était censé offrir les chances d'un nouveau départ aux Tchadiens mais qui semble, de toute évidence, s'être finalement fourvoyé dans de sordides compromissions pour produire les résultats que l'on sait.

Avec comme conséquence prévisible, la confiscation en marche du pouvoir par Deby fils qui, n'eût été cette volonté irrépressible de se remettre dans le jeu électoral, aurait pu réussir une belle transition en mettant un point d'honneur à respecter ses engagements et en restant à équidistance des chapelles politiques et des mouvements rebelles. Mais, à l'épreuve du pouvoir, tout porte à croire que tout cela semble plus facile à dire qu'à faire.