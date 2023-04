Sénégal: Général Cheikh Wade à la cérémonie d'au revoir - «Je pars avec le sentiment du devoir pleinement accompli»

La cérémonie d'au revoir au Général d'Armée Cheikh Wade, désormais ancien Chef d'Etat-major général des Armées (CEMGA) a été organisée, hier mardi, au quartier Dial Diop. Sous la présidence du ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, cette cérémonie solennelle et empreinte d'émotions tenue en présence de beaucoup de personnages, notamment d'anciens généraux, a été une occasion de déclarer qu'il quitte le commandement en chef des Armées «avec le sentiment du devoir pleinement accompli».

Porté à la tête du commandement des Armées, le 30 mars 2021, le Général d'Armée Cheikh Wade, désormais ancien Chef d'Etat-major général des Armées (CEMGA), quitte officiellement la plus haute station au sein des Armées sénégalaises, consacrant ainsi le parachèvement d'un très riche et élogieux parcours professionnel.

«A cet instant précis et si solennel, où je quitte le commandement des Armées, au bout de 40 ans d'un parcours riche et varié, fait de dures épreuves mais surtout de faveurs exceptionnelles, j'ai une pensée pieuse et singulière à l'endroit de mes compagnons d'armes tombés au champ d'honneur, au service de notre très cher pays et de la paix dans le monde», déclare dans le livre d'or qu'il a signé, le Général Cheikh Wade.

Après trois ans à la tête du commandement, le général Cheikh Wade, qui n'a ménagé aucun effort à contribuer à la construction des Armées sénégalaise, laisse derrière lui une trajectoire exemplaire, qui restera à jamais gravée dans les annales des Forces Armées.

«Je pars, avec le sentiment du devoir pleinement accompli, avec la grande fierté d'avoir apporté ma contribution à la construction continue de notre belle et prestigieuse Armée, dans le sillage de mes illustres prédécesseurs et chers grands anciens.

Je pus mesurer, à sa juste valeur, l'engagement des hommes et des femmes qui m'ont accompagné et soutenu tout le long de cette exaltante mission, parfois au péril de leur vie ou de leur intégrité physique. Je leur serai éternellement reconnaissant», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il se dit rassuré par l'abnégation et le professionnalisme dont font montre les «Jambars» sur les terrains d'opérations. «Je pars aussi rassuré par l'abnégation et le professionnalisme dont font preuve les valeureux "Jambars", déployés sur le territoire national ou en opération extérieur et qui perpétuent, dans l'honneur et la discipline, la belle réputation de nos vaillantes Forces Armées.»

GENERAL CHEIKH WADE ET LE SUCCES DES OPERATIONS DANS LES FAÇADES SUD ET NORD, DES ZONES 5 ET 6 DONT L'OPERATION NORD BIGNONA, BIGNONA 2022

Le Général Wade a également adressé des prières à l'endroit de son successeur, pour une réussite dans sa mission. «Je souhaite pleine et totale réussite à mon successeur et très cher jeune-frère, le Général de Corps d'Armée Mbaye Cissé, pour le succès des Armées du Sénégal», prie-t-il. «Pour terminer, je voudrais léguer aux générations actuelles et futures ce triptyque, en guise de viatique permanent : anticipation, adaptation, résilience», a-t-il conclu.

Venu présider la cérémonie d'au revoir, le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, a magnifié la trajectoire exemplaire de l'ancien CEMGA, le Général d'Armée Cheikh Wade. Non sans témoigner saluer, dans la foulée, leur collaboration. «C'est pour moi l'occasion de saluer notre collaboration pour l'accomplissement de la modernisation de notre Armée et sa montée en puissance dans tous les domaines que nous a confié le président Macky Sall, Chef suprême des Armées».

Et le ministre d'ajouter : «Vous avez pu mener avec succès plusieurs opérations dans les façades Sud et Nord, des Zones 5 et 6, parmi lesquelles l'opération Nord Bignona, Bignona 2022, autorisant un rétablissement effectif sur les frontières et une présence très remarquée en Zone militaire N°4 à l'Est du pays, dans le cadre du concept de déconcentration opérationnelle».

MBAYE CISSE, UN OFFICIER-GENERAL EMERITE, D'UNE GRANDE VALEUR PROFESSIONNELLE, POUR VOUS SUCCEDER AU COMMANDEMENT DES ARMEES

S'adressant à son successeur qui sera installé, dans ses nouvelles fonctions de CEMGA, la semaine prochaine, Sidiki Kaba a salué «la nomination, par son Excellence le président de la République, Macky Sall, Chef suprême des Armées, du Général de Corps d'Armée Mbaye Cisse, officier-général émérite, d'une grande valeur professionnelle pour vous succéder au commandement des Armées.

Je procéderai à son installation la semaine prochaine, pour une bonne continuité du service. Je lui souhaite déjà une bonne chance dans ses nouvelles fonctions», a-t-il informé.