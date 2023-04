Angola: La pluie à Luanda fait cinq morts et plusieurs inondations

Ramiros — Au moins cinq personnes sont mortes et deux mille maisons ont été inondées, à la suite des pluies qui sont tombées aux premières heures de mardi, à Luanda, selon le bilan provisoire de la Protection civile et des Pompiers.

S'adressant à l'ANGOP, le porte-parole de la Protection civile et des Pompiers (SPCB), Faustino Minguês, les décès ont été enregistrés dans les municipalités de Viana et Belas, et les victimes avaient entre cinq et 14 ans. Il a précisé que trois de ces mineurs sont décédés par noyade, après avoir été entraînés par les eaux de pluie et deux suite à l'effondrement de maisons.

Selon le porte-parole, 2 546 familles ont été touchées par la pluie et deux postes de transport d'électricité à moyenne tension et 13 arbres sont tombés dans les municipalités de Viana et Belas.

Le Service de Protection civile et des Pompiers ont également fait état de l'inondation de plus de 7 000 maisons et de bassins de rétention des eaux fluviales, ainsi que des dégâts au pont dit « Titanic » dans la municipalité de Kilamba-Kiaxi.

Des dizaines d'employés de l'entreprise privée de nettoyage et d'assainissement de base Aguagest ont commencé mardi, à enlever des centaines de kilos de résidus solides et de petits animaux morts transportés par la pluie de mardi vers les plages.