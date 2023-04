Angola: Marcy Lopes défend une plus grande collaboration avec le Médiateur de Justice

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a défendu, ce mercredi, à Luanda, un plus de rapprochement et la collaboration de tous avec le Bureau du Médiateur.

S'exprimant au nom du Président de la République, João Lourenço, lors de la cérémonie d'ouverture de la semaine du Médiateur, le ministre a fait appel au travail pour que cette institution devienne de plus en plus forte, active et connue des citoyens.

Il a également rappelé que bien qu'il n'ait pas de pouvoir de décision sur les requêtes et plaintes qui lui sont adressées, le rôle du Médiateur est important, puisqu'il est du devoir des pouvoirs publics de coopérer dans la poursuite de ses finalités.

Toujours dans ce domaine, il a ajouté qu'il n'est pas permis aux pouvoirs publics « d'ignorer l'intervention administrative du Médiateur pour clarifier une situation qui implique le respect des droits fondamentaux des personnes ».

À l'occasion, le député Raúl Lima, représentant la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné les réformes en cours dans le pays, en matière de justice, qui attachent une grande importance au Médiateur, en tant qu'organe de l'État "qui donne la parole aux sans-voix", défendant les personnes dont les droits fondamentaux sont violés, ainsi que garantir la justice et la légalité de l'activité de l'Administration publique.

« Nous souhaitons que le Médiateur soit un organe actif reconnu pour son utilité pour la société », a-t-il souligné.

À son tour, le représentant du PNUD en Angola, Edo Stork, a réitéré l'engagement de continuer à collaborer et à fournir une assistance technique au Médiateur pour renforcer techniquement son équipe, partager les bonnes pratiques et étendre ses services.

La Médiatrice, Florbela Araújo, a souligné la croissance du secteur au cours des dernières années, qui a résulté de la reconnaissance de l'importance du Bureau du médiateur pour la société.

Elle a rappelé que le Médiateur est une entité publique qui a été désignée pour servir les citoyens dans la défense de leurs droits et garanties, ainsi que des intérêts légitimes contre une exécution incorrecte ou inadéquate des Services publics.

La semaine, qui se déroule sous le slogan « Le Médiateur en tant que défenseur des droits fondamentaux des citoyens », sera marquée, entre autres activités, par un cycle de conférences.

L'événement réunit des représentants des organes auxiliaires du pouvoir exécutif, des députés à l'Assemblée nationale, des magistrats judiciaires et des procureurs, des professeurs, des étudiants, des avocats et des défenseurs des droits de l'homme, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales.

La Semaine des médiateurs a été institutionnalisée en 2018, suite à la décision favorable du Conseil des médiateurs.