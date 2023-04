Angola: Luanda accueille le Congrès sur l'éducation et le développement durable

Luanda — La province de Luanda accueillera, du 20 au 21 avril, le 1er Congrès international sur l'éducation, l'ingénierie et le développement durable, pour la présentation d'articles scientifiques dans divers domaines.

L'événement vise à contribuer à la formation des chercheurs et à favoriser la diffusion de la recherche scientifique et technologique par les universités publiques et privées du pays.

S'adressant à l'ANGOP, le coordinateur du comité scientifique du congrès, Jorge Rufino, a indiqué que des travaux scientifiques dans les domaines de l'ingénierie, de l'éducation et du développement durable seraient présentés lors de l'événement.

Il a ajouté que les participants analyseraient, dans trois panels, des sujets tels que "L'éducation en Angola", "Le problème de l'ingénierie en Angola" et "Le développement durable pur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 2030".

En marge du congrès, des cours seront dispensés dans divers domaines d'enseignement.

Des spécialistes et professeurs cubains, brésiliens, portugais et espagnols, des chercheurs, des universitaires et des étudiants d'institutions publiques et privées, ainsi que des professionnels de différents secteurs du pays, participeront à l'événement, promu par le Centre de recherche universitaire angolais Samayonga.