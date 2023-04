Angola: Le pays grimpe cinq places dans le classement de l'indice mondial de l'innovation

Luanda — L'Angola a gagné de cinq places dans le classement de l'indice mondial de développement, a annoncé ce mercredi la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Maria do Rosário Bragança.

En 2021, l'Angola, qui se classait au 132e rang mondial, a grimpé à 127e place en 2022.

Selon la ministre, qui s'exprimait lors de la séance de présentation du régime juridique du système national de la science, de la technologie et de l'innovation, la performance du pays est encore insatisfaisante, et a défendu la nécessité d'investir davantage dans l'éducation, dans les domaines de sciences, des technologies de l'information, de l'ingénierie et des mathématiques.

L'accent mis sur ces domaines, a-t-elle ajouté, vise également à améliorer l'environnement des affaires et la diversification de l'économie du pays.

"Nous devons accorder une plus grande attention à l'investissement scientifique et à l'amélioration de l'esprit d'entreprise, car ce sont quelques-unes des recommandations que nous avons reçues pour l'amélioration de la science et de l'innovation", a-t-elle fait savoir.

Quant à l'entrepreneuriat, la ministre a expliqué que le secteur travaille pour que les établissements d'enseignement supérieur disposent de disciplines et des programmes sur l'entrepreneuriat.

Selon Maria do Rosário Bragança, la productivité scientifique s'est améliorée ces dernières années, la considérant cependant encore faible.

Pour renverser la situation, la ministre a défendu la nécessité d'une formation continue du personnel, ainsi que l'accès aux meilleures revues scientifiques, car elles sont fondamentales pour le développement scientifique du professionnel.

La réunion visait à aborder la contribution du secteur gouvernemental dans l'amélioration des indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation, à travers l'adaptation de la législation sur la science, la technologie et l'innovation, ainsi que la contribution du calendrier annuel des événements scientifiques.