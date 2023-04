Angola: Le MPLA veut des débats périodiques sur des sujets d'intérêt commun

Luanda — Le MPLA a proposé, ce mercredi, à l'Assemblée nationale, la tenue de débats périodiques sur l'éducation, la santé, l'environnement, la technologie, la gouvernance locale, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la protection des enfants, l'autonomisation des femmes, ainsi qu'autres sujets d'intérêt commun.

Selon le chef du groupe parlementaire du MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, cela rendra les réunions plénières et les commissions de travail spécialisées du Parlement plus dynamiques, attrayantes et efficaces, "rappelant les agoras de la Grèce antique".

Le député s'exprimait lors de la 5ème séance plénière ordinaire de la première session législative de l'Assemblée nationale, consacrée à l'appréciation et à l'approbation du Compte général de l'Etat (CGE) pour l'exercice 2020.

De ce qu'il a appelé "Parlement ouvert", le député du MPLA a souligné la nécessité de rationaliser le fonctionnement des commissions de travail spécialisées, en se concentrant davantage sur le traitement des préoccupations des Angolais, hommes et femmes, enfants, femmes, jeunes, églises, syndicats, communautés, entre autres, sans préjudice de leur activité traditionnelle actuelle.

Dans sa déclaration politique, le Groupe parlementaire du MPLA comprend également qu'il est nécessaire de réfléchir et d'étudier la possibilité, avec l'autorisation claire des pécuniaires, de publier, dans les différents mécanismes institutionnels de l'Assemblée nationale, les suggestions, pétitions et plaintes des citoyens.

Il a noté que les idées présentées visent à promouvoir plus d'inclusion et plus de dialogue au Parlement, "qui est la Maison du peuple, en donnant l'exemple sur la nécessité de ne pas perdre de vue notre nature angolaise et la nécessité de cohésion patriotique".

Selon l'homme politique, seules l'unité, la cohésion, la paix et un comportement ordonné et responsable permettront « à la volonté populaire des hommes et des femmes angolaises de s'affirmer sans tromperie ni mystification ».