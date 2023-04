Angola: Le ministre de l'Intérieur souhaite le SME adapté à la stratégie d'attraction des investissements

Moçâmedes — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio César Laborinho, a exhorté ce mercredi le Service de migration et étrangers (SME) "à tout mettre en oeuvre pour suivre les traces du monde globalisé, afin de contribuer à attirer les investissements privés étrangers".

S'exprimant lors de la commémoration du 47e anniversaire de la corporation, le gouvernant a souligné que la dynamique de la mondialisation, liée à une plus grande ouverture dans le domaine des investissements étrangers, impose de nouveaux défis aux forces de l'ordre, compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité des citoyens et la protection des frontières.

À cette fin, il a souligné que cet exercice exige une approche équilibrée, visant à concilier immigration et développement, versus la nécessité de maintenir la sécurité nationale, ce qui nécessite l'existence, dans notre organisation, de personnel dûment qualifié et formé pour interpréter les phénomènes et mettre en oeuvre , de manière dynamique et contextualisée, les politiques publiques en matière de migration.

Laborinho a mentionné que la hiérarchie et la discipline doivent prévaloir au sein des forces, telles qu'elles apparaissent dans l'âme de la culture militaire.

Pour le dirigeant, le personnel du SME doit être exemplaire et assurer la sauvegarde de l'image de l'État devant les citoyens nationaux et étrangers qui visitent, investissent, résident ou travaillent en Angola.

« L'agent du SME doit sentir cette responsabilité sur ses épaules. Sentir que chacun, où qu'il se trouve, représente l'État, respectant et faisant respecter la Constitution et la loi », a déclaré le responsable gouvernemental.

A l'occasion, le gouverneur Archer Mangueira a reconnu que la province se distingue par son potentiel touristique et industriel, c'est pourquoi le SME est « fondamental » dans le développement de ces secteurs et donc dans l'économie nationale.

Il a souligné que les secteurs qui conduisent au développement d'autres activités sont la culture, l'environnement, le commerce, la construction et les transports, des domaines qui se développeront avec une plus grande ouverture aux touristes et aux investisseurs.