Afrique: Coopération - La Russie va renforcer ses investissements en Afrique

Dans le cadre de sa nouvelle politique extérieure en Afrique, la Fédération de Russie a résolu désormais d'y accroître ses investissements socio-économiques, question de renforcer au mieux la coopération bilatérale.

L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorgui Tchepik, a évoqué, le 19 avril, à Brazzaville, à l'issue d'un entretien avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouity Viaudo, la coopération russo-africaine.

Lors de leur entrevue, les deux personnalités ont fait le point de la coopération globale entre le Congo et la Russie, mais aussi avec les pays africains. A ce titre, Gueorgui Tchepik a fait savoir que la Fédération de Russie a adopté une nouvelle politique sur le continent. Celle-ci consistera, prioritairement, à augmenter significativement ses investissements socio-économiques et son aide à l'Afrique en vue de soigner de plus belle la coopération entre les deux parties.

« Lors de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique tenue récemment, notre président a présenté les grandes lignes de la politique russe sur le continent africain. Il a aussi défini les secteurs d'intervention prioritaires sur l'Afrique, parmi lesquels ceux de la sécurité publique, alimentaire et énergétique, la formation des cadres et de la médecine. La Russie tient surtout à promouvoir les investissements en Afrique à travers la création de nouveaux projets socio-économiques, en vue d'impulser son développement multiforme », a indiqué l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Congo.

Roland Bouity Viaudo et son interlocuteur ont aussi débattu du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 26 au 29 juillet prochain, en Russie, au cours duquel le Congo prendra une part active. Un rendez-vous qui permettra à la Russie de redynamiser ses liens de coopération avec les pays africains.

Les deux personnalités ont, ensuite, fait le point de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique tenue du 19 au 20 mars dernier, à Moscou, où une délégation du Parlement congolais, conduite par le président du Sénat, Pierre Ngolo, a pris part.