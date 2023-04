Congo-Brazzaville: Humour - Du rire à gogo avec 'Ponton rire'

Pour finir cette semaine dans la gaieté, le Group Elikia Congo propose au public pontenégrin la soirée "Ponton rire à gogo no stress" qui va réunir cinq talentueux humoristes de la place, le 22 avril, au musée Cercle africain.

Axel Baye, Evarist Desprisons, Karl 242, Mister Pride et Exaucée la Bombe (seule femme à prester ce jour-là) sont les humoristes retenus pour le spectacle inédit " Ponton rire". Le concept initié par la structure de promotion culturelle et artistique, Group Elikia Congo, vise à réunir et à promouvoir les humoristes en général et ceux du Congo et de Pointe-Noire en particulier. «Nous voulons dénicher, faire découvrir et promouvoir les talents en matière d'humour au Congo, montrer que nous avons aussi des humoristes talentueux qui peuvent valablement représenter le pays à l'extérieur », a expliqué Perphety Dianzinga Tsayi, promoteur et manager de cette structure.

Group Elikia Congo entend aussi apporter une thérapie à travers le rire. «Nous sommes souvent confrontés au stress toute la semaine, il faut donc se déstresser et se détendre pendant le week-end. Avec "Ponton rire à gogo", Group Elikia donne l'occasion de le faire en famille et dans la gaieté. "Ponton rire" est aussi un médicament que nous apportons au public parce que le rire guérit certains maux que la médecine ne peut guérir », a-t-il ajouté.

Créé en 2015, Group Elikia Congo s'est engagé dans la promotion de la culture congolaise et des arts, notamment la musique, le théâtre, le cinéma et bien d'autres. La structure a déjà initié et organise des évènements comme la soirée culturelle de Dolisie, qui connaîtra sa cinquième édition cette année, Le thé chrétien, la nuit de louange et d'adoration et le Festival de musique gospel à Pointe-Noire. Group Elikia Congo s'est aussi lancé dans la promotion du sport congolais avec le tournoi Mwana foot Vac U 13 dont la deuxième édition est prévue pour les grandes vacances prochaines.

Pour la soirée "Ponton rire à gogo nos stress", Group Elikia promet des surprises parmi lesquelles la participation d'un artiste musicien de la place très adulé. Perphety Dianzinga Tsayi a invité le public à venir nombreux suivre le spectacle et soutenir l'initiative : «Nous attendons que le public ponténégrin réponde nombreux à cet évènement. Si aujourd'hui nous sommes tous derrière la culture, cela peut efficacement contribuer au développement économique de notre pays, parce que de nombreux pays se sont développés grâce à la culture », a-t-il soutenu.