Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - L'unité de gestion des produits et matériels Covid-19 honorée par la tutelle

La cérémonie de remise des lettres de félicitations au personnel du ministère de la Défense nationale se rapportant à la fin de mission de l'Unité de gestion des produits et matériels covid-19 (UGPM) a eu lieu le 18 avril, dans les jardins du ministère, sous le patronage de Charles Richard Mondjo.

Ouvrant la cérémonie, Charles Richard Mondjo a rappelé les circonstances qui ont amené le ministère de la Défense nationale à oeuvrer activement dans la lutte contre la pandémie covid-19, à travers l'UGPM. « Au moment où se déclenche la pandémie covid-19 en République du Congo, par l'apparition des premiers cas le 14 mars 2020, l'Etat, organisé pour la circonstance en comité de coordination nationale de lutte contre cette crise sanitaire, sous la direction du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait très tôt cerné le rôle crucial que devait tenir le soutien logistique dans l'efficacité de la riposte à mener », a-t-il noté.

C'est dans cette perspective que le comité de coordination avait confié au ministre de la Défense nationale, a-t-il poursuivi, la responsabilité de mettre en place une structure chargée d'assurer la réception, le stockage et la distribution à l'échelle nationale des produits et matériels destinés aux structures sanitaires engagées dans la riposte. Cela avait occasionné la création, par le Premier ministre de l'époque, Clément Mouamba, de l'Unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie covid-19, par décret n°2020-147 du 11 juin 2020.

C'est ainsi que l'UGPM-covid-19, sous la supervision du ministre de la Défense nationale, et sur les instructions du ministre en charge de la Santé, en ce qui concerne la gestion des stocks et le ravitaillement des formations sanitaires, avait mené activement pendant deux ans et huit mois ses missions.

A la suite de la dissolution des organes de la riposte à la covid-19 par le Premier ministre, le 30 décembre 2022, l'unité n'a véritablement cessé ses activités que le 29 mars dernier par la remise de ses stocks au ministère de la Santé et de la Population.

Après la remise des lettres de félicitations, un vin d'honneur a été servi pour la circonstance dans les jardins du ministère.