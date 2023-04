Congo-Brazzaville: Développement local - La ville de Pointe-Noire reflète une image méprisable

Le maire de la ville océane, Evelyne Tchitchelle, lors de sa série de descentes dans les différents arrondissements, il y a quelques jours, a reconnu que sa commune connaît de réelles difficultés sur le plan du développement local car l'image qu'elle reflète aujourd'hui est méprisable.

La ville de Pointe-Noire veut retrouver sa splendeur d'antan. Elle qui était jadis un lieu de villégiature pour de nombreuses personnes mais également des touristes de passage dans le pays. Aujourd'hui, elle s'est dégradée avec des quartiers peu attractifs, des voiries urbaines jonchées de nids de poule. Pour tout dire, Pointe-Noire présente une image déplorable.

Pour amorcer un profond changement, le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire devrait intervenir à la fois sur l'espace public, les commerces, l'habitat, la préservation du patrimoine, etc.

Il y a quelques jours, le maire Evélyne Tchitchelle a reconnu, pendant sa série de descentes dans les différents arrondissements, que sa commune avait besoin d'être réenchantée pour retrouver son dynamisme. «Vous pouvez être sûrs que la lourde responsabilité qui m'a été confiée, celle de présider aux destinées du Conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, officiellement depuis le 25 septembre 2022, exige de moi vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité, parce que notre ville connaît de réelles difficultés sur le plan de son développement local car l'image qu'elle reflète aujourd'hui est méprisable. En considérant ainsi la dégradation criante des voiries urbaines, le manque d'éclairage public à certains endroits, la récurrente question des actes de trouble à l'ordre public et autres », a-t-elle déclaré.

La dégradation des voiries urbaines engendre des conséquences sur la chaîne d'approvisionnement

Depuis quelques années, les pluies qui s'abattent sur la ville de Pointe-Noire ont mis à mal les voies de circulation, réduisant ainsi leur fiabilité mais également le niveau de service. Pour de nombreuses personnes, les dommages et le vieillissement prématuré des routes causés en grande partie par les pluies diluviennes nécessitent d'accroître sensiblement la fréquence et l'ampleur des travaux d'entretien et de remise en état. « La route étant le tout premier réseau de transport dans la ville, la dégradation du réseau routier peut engendrer des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, la production économique et l'accès aux services », ont-ils dit.

Notons que le transport routier étant le principal mode de déplacement des passagers d'un bout à l'autre, le maire a assuré la population que le gouvernement a mis quelques moyens à la disposition de sa ville en vue de résoudre sous peu certains problèmes routiers et l'éclairage public à l'aide des panneaux solaires, fruit d'un accord entre la mairie de Pointe-Noire et la société Eclatec.